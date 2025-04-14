Hoşlandığınız kişiye asla atmamanız gereken 10 mesaj
Teknolojiye olan bağımlılığın artması sonucunda, romantik ilişkiler de farklı bir boyut kazanmaya başladı. Birçok kişi, hoşlandığı kişiyle ilk iletişimi sanal yollarla kurmayı tercih ediyor. Ancak flört uzmanı Sylvia Linzalone'a göre, mesaj atarken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var.
FindingTheOne.com tarafından yapılan bir anket, bekarların büyük bir kısmının sosyal medya üzerinden kendilerine gelen belirli mesajlardan rahatsız olduğunu ortaya koydu. Özellikle "Hey" ya da "Selam" gibi ifadeler, kullanıcıların yüzde 78’i tarafından oldukça itici bulunuyor. Bu kelimeleri içeren bildirimler, karşı tarafta herhangi bir ilgi uyandırmıyor.