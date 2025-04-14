Hoşlandığınız kişiye asla atmamanız gereken 10 mesaj

Ayrıca "İyi misin?" sorusu da pek hoş karşılanmıyor. Anket sonuçlarına göre, bekarların yüzde 72’si bu soruyu duymaktan memnun olmuyor. Çünkü bu ifade, genellikle cinsel iletişim kurmak isteyen kişilerle ilişkilendiriliyor.

Bir diğer sıkıcı giriş ise "Nasılsın?" sorusu. Bu klasik cümle, konuşmanın başında karşı tarafta heyecan yerine sıkılganlık yaratıyor.