Hoşlandığınız kişiye asla atmamanız gereken 10 mesaj

Teknolojiye olan bağımlılığın artması sonucunda, romantik ilişkiler de farklı bir boyut kazanmaya başladı. Birçok kişi, hoşlandığı kişiyle ilk iletişimi sanal yollarla kurmayı tercih ediyor. Ancak flört uzmanı Sylvia Linzalone'a göre, mesaj atarken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var.

Hoşlandığınız kişiye asla atmamanız gereken 10 mesaj - 1

FindingTheOne.com tarafından yapılan bir anket, bekarların büyük bir kısmının sosyal medya üzerinden kendilerine gelen belirli mesajlardan rahatsız olduğunu ortaya koydu. Özellikle "Hey" ya da "Selam" gibi ifadeler, kullanıcıların yüzde 78’i tarafından oldukça itici bulunuyor. Bu kelimeleri içeren bildirimler, karşı tarafta herhangi bir ilgi uyandırmıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Hoşlandığınız kişiye asla atmamanız gereken 10 mesaj - 2

Ayrıca "İyi misin?" sorusu da pek hoş karşılanmıyor. Anket sonuçlarına göre, bekarların yüzde 72’si bu soruyu duymaktan memnun olmuyor. Çünkü bu ifade, genellikle cinsel iletişim kurmak isteyen kişilerle ilişkilendiriliyor.

Bir diğer sıkıcı giriş ise "Nasılsın?" sorusu. Bu klasik cümle, konuşmanın başında karşı tarafta heyecan yerine sıkılganlık yaratıyor. 

Hoşlandığınız kişiye asla atmamanız gereken 10 mesaj - 3

Yine aynı araştırmaya göre, bu tarz klişe mesajlar atan kişilere yüzde 59 oranında geri dönüş olmuyor. Ayrıca iltifatlar da sandığınız kadar etkili değil. Katılımcıların yüzde 54’ü ''güzel'' ya da ''yakışıklı'' gibi hitapları antipatik buluyor.

Hoşlandığınız kişiye asla atmamanız gereken 10 mesaj - 4

Romantik bir tanışmada asla sormamanız gereken bir başka soru ise karşı tarafın ne kadar süredir bekar olduğu. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 35’i "Neden bekarsınız?" sorusundan hoşlanmazken, yüzde 18’i ise bu süreyi açıklamak istemiyor.

Hoşlandığınız kişiye asla atmamanız gereken 10 mesaj - 5

New York Post'ta yer alan haberde, flört uygulamalarında gönderilmemesi gereken mesajlar şu şekilde sıralandı:

  • Hey / Merhaba
  • Uyandın mı?
  • Nasılsın?
  • Hey güzel / yakışıklı
  • Genellikle ilk mesajı atan ben olmam...
  • Ne yapıyorsun?
  • Bu gece müsait misin?
  • Bana eski sevgilimi hatırlatıyorsun.
  • Bana neden çıkmamız gerektiğini söyle.
  • Klişe ve bayat esprili açılış cümleleri

Hoşlandığınız kişiye asla atmamanız gereken 10 mesaj - 6

Öte yandan uzmanlar, flört uygulamalarının nörokimyasal etkilerine de dikkat çekiyor. Hormon dengesizliği konusunda uzmanlaşan Mike Kocsis, flört uygulamalarından gelen bildirimlerin beynin ödül sistemini etkileyerek bağımlılığa yol açabileceğini belirtiyor.

Hoşlandığınız kişiye asla atmamanız gereken 10 mesaj - 7

Bu tür uygulamalar, kullanıcıların tanımadıkları kişilerden sürekli onay alma ihtiyacı duymasına neden olabilir. Etkileşim sırasında salgılanan dopamin, bu döngüyü daha da pekiştiriyor.

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