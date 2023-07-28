İkinci buluşmada asla söylememeniz gereken 5 şey
İlk buluşmalarda yaşanan heyecan ve kaygı, ikinci buluşmalarda da kendini gösterebilir. Çünkü ikinci buluşma, ilk görüşte hissettiğiniz kimyanın gerçek olup olmadığını keşfettiğiniz zamandır. İşte ikinci buluşmanızın harika geçmesini sağlayacak ipuçları...
1- AİLESİNİ SORMAK
Flörtünüze ikinci randevunuzda ailesini sormak, onlar hakkında bilgi edinmeye çalışmak karşı tarafı korkutabilir. Bu sizin için çok normal olsa da karşı taraf ailesiyle çok da yakın değilse ona garip gelecektir. Ayrıca sizin -böyle bir düşünceniz olmasa bile- onunla bir gelecek planladığınızı düşündürebilir.