İkinci buluşmada asla söylememeniz gereken 5 şey

1- AİLESİNİ SORMAK

Flörtünüze ikinci randevunuzda ailesini sormak, onlar hakkında bilgi edinmeye çalışmak karşı tarafı korkutabilir. Bu sizin için çok normal olsa da karşı taraf ailesiyle çok da yakın değilse ona garip gelecektir. Ayrıca sizin -böyle bir düşünceniz olmasa bile- onunla bir gelecek planladığınızı düşündürebilir.