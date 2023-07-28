İkinci buluşmada asla söylememeniz gereken 5 şey

İlk buluşmalarda yaşanan heyecan ve kaygı, ikinci buluşmalarda da kendini gösterebilir. Çünkü ikinci buluşma, ilk görüşte hissettiğiniz kimyanın gerçek olup olmadığını keşfettiğiniz zamandır. İşte ikinci buluşmanızın harika geçmesini sağlayacak ipuçları...

İkinci buluşmada asla söylememeniz gereken 5 şey - 1

1- AİLESİNİ SORMAK

Flörtünüze ikinci randevunuzda ailesini sormak, onlar hakkında bilgi edinmeye çalışmak karşı tarafı korkutabilir. Bu sizin için çok normal olsa da karşı taraf ailesiyle çok da yakın değilse ona garip gelecektir. Ayrıca sizin -böyle bir düşünceniz olmasa bile- onunla bir gelecek planladığınızı düşündürebilir.

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İkinci buluşmada asla söylememeniz gereken 5 şey - 2

2- BEBEK SEVGİSİNDEN BAHSETMEK

Bebekleri seviyor, onlarla ilgilenmekten keyif alıyor olabilirsiniz ancak bu yeni tanıştığınız ve ikinci kez görüştüğünüz flörtünüz için göz korkutucu olabilir.

İkinci buluşmada asla söylememeniz gereken 5 şey - 3

3- İLİŞKİ GEÇMİŞİNİ SORMAK

Yeni tanıdığınız ve etkilendiğiniz flörtünüze hayatına kaç kişinin girdiğini sormak iyi bir fikir değildir. Çünkü bu sizin onu incelediğinizi düşündürebilir.

İkinci buluşmada asla söylememeniz gereken 5 şey - 4

4- "KENDİNİ 10 YIL SONRA NEREDE GÖRÜYORSUN?" DİYE SORMAK

İş görüşmesine değil, flörtünüzle ikinci randevunuza çıktığınızı unutmayın. Bunu onu daha iyi tanıyabilmek için sorsanız bile zorlama gelebilir ya da rahatsız edici olabilir.

İkinci buluşmada asla söylememeniz gereken 5 şey - 5

5- SİZDEN HOŞLANIP HOŞLANMADIĞINI SORMAK

Flörtünüzle ikinci kez görüşmek istediğinize göre aranızdaki kimya dikkatinizi çekmiş ve birbirinizden hoşlandığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Ancak bunu ona sormak doğru değildir. Çünkü bu sizi çaresiz ve muhtaç gösterebilir. Zaten sizden hoşlanıyorsa üçüncü bir buluşma için sözleşeceksinizdir.

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