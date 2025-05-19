İlgisizlik bağları zayıflatıyor: Evliliği güçlendiren günlük 5 alışkanlık
Modern yaşam temposu, ilişkiler üzerinde hiç olmadığı kadar baskı oluşturuyor. Sürekli çalan telefonlar, ardı arkası kesilmeyen bildirimler ve günün her anında "ulaşılabilir" olma zorunluluğu, çiftlerin birbirinden uzaklaşmasına neden oluyor. Uzmanlara göre aşk, çoğu zaman büyük krizlerle değil, ihmal edilen küçük anlarla yavaş yavaş kayboluyor.
İyi haber ise şu: Evlilikleri ve uzun süreli ilişkileri ayakta tutmak için büyük jestlere gerek yok. Her gün yapılan küçük ve anlamlı dokunuşlar, duygusal bağı güçlendirmenin en etkili yolu. İşte ilişkilere iyi gelen beş basit günlük alışkanlık:
1. BASİT BİR SARILMA
Günün stresi ne olursa olsun, akşamları yapılan kısa bir sarılma, partnerinize "Artık evdesin ve güvendesin" mesajı verir. Zamanla bu basit temas, çiftler arasında daha derin bir bağ oluşturur.