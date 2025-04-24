İlişki uzmanı açıkladı: Aşka hazır olmadığınızı gösteren 10 işaret

İlişki ve Psikoloji Uzmanı Dr. Kimberly Moffit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aşkı arzulayan ancak buna henüz hazır olmayan bireyleri uyarıyor. Uzman isim, bir kişinin farkında olmadan aşka hazır olmadığını gösteren 10 ince işareti sıraladı.



Aşkın evrensel bir dil olduğu sıkça dile getirilse de, pek çok insan gerçek bir bağ kurmak yerine, kaos ve belirsizliğe yöneliyor. Psikolog ve ilişki uzmanı Dr. Kimberly Moffit, yaptığı paylaşımda, aşkı istemenin her zaman hazır olmak anlamına gelmediğine dikkat çekiyor. İşte Moffit’e göre, aşka henüz hazır olmadığınızı gösteren 10 kritik işaret:





