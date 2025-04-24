İlişki uzmanına açıkladı: Aşka hazır olmadığınızı gösteren 10 işaret

Aşkın evrensel bir dil olduğu sıkça dile getirilse de, pek çok insan gerçek bir bağ kurmak yerine, kaos ve belirsizliğe yöneliyor. Peki, aşka hazır mısınız? İşte aşka hazır olmadığınızı gösteren 10 işaret

İlişki uzmanına açıkladı: Aşka hazır olmadığınızı gösteren 10 işaret - 1

İlişki ve Psikoloji Uzmanı Dr. Kimberly Moffit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aşkı arzulayan ancak buna henüz hazır olmayan bireyleri uyarıyor. Uzman isim, bir kişinin farkında olmadan aşka hazır olmadığını gösteren 10 ince işareti sıraladı.

Aşkın evrensel bir dil olduğu sıkça dile getirilse de, pek çok insan gerçek bir bağ kurmak yerine, kaos ve belirsizliğe yöneliyor. Psikolog ve ilişki uzmanı Dr. Kimberly Moffit, yaptığı paylaşımda, aşkı istemenin her zaman hazır olmak anlamına gelmediğine dikkat çekiyor. İşte Moffit’e göre, aşka henüz hazır olmadığınızı gösteren 10 kritik işaret:


N-LIFE HABERLERİ

İlişki uzmanına açıkladı: Aşka hazır olmadığınızı gösteren 10 işaret - 2

1. DUYGUSAL İSTİKRARA ŞÜPHE İLE YAKLAŞMAK

Biri size sakin ve tutarlı bir şekilde yaklaştığında “Bunun altında bir şey mi var?” diye düşünüyorsanız, bu durumun kaosa olan alışkanlığınızdan kaynaklanabileceğini belirtiyor Moffit. “Barış bir tehdit gibi hissettirmemeli,” diyor.

2. KENDİNİZE GÜVENMİYORSANIZ

Her buluşmayı bir performans gibi algılamak ve sürekli onay arayışında olmak, aşkı tam benliğinizle deneyimleyemeyeceğinizin bir işareti.


İlişki uzmanına açıkladı: Aşka hazır olmadığınızı gösteren 10 işaret - 3

3. TAVİZ VERMEKTE ZORLANIYORSANIZ

Gerçek bir ilişkinin uzlaşma, sabır ve rahatsızlıkla birlikte geldiğini vurgulayan Moffit, “Bir şey kusursuz olmadığında hemen kapanıyorsanız, aşkın doğasındaki karmaşaya hazır değilsiniz,” uyarısında bulunuyor.

4. GERÇEK OLMAYAN BEKLENTİLER

Sosyal medyada görünüşe odaklanmak, gerçek bir ilişkiden çok, aşk fikrine tutkun olduğunuzu gösterebilir.

İlişki uzmanına açıkladı: Aşka hazır olmadığınızı gösteren 10 işaret - 4

5. BAĞ KURMAK RAHATSIZ EDİYORSA

Aşırı bağımsızlık, duygusal yakınlıktan kaçınmak anlamına gelebilir. Moffit’e göre, bu durum sevgiye değil, kaçınmaya daha yatkın bir tutumu işaret ediyor.

6. KİMYAYI KAOSLA KARIŞTIRIYORSANIZ

Uzman, “Aşk huzur getirmeli, daha fazla karmaşa değil,” diyerek tutku ve kaosun birbirine karıştırılmaması gerektiğini vurguluyor.

7. SESSİZLİK RAHATSIZ EDİYORSA

İlişkilerde sessizlik bazen bağ kurmanın doğal bir parçasıdır. Ancak sessizliği tehdit olarak algılamak, duygusal olgunluğun henüz gelişmediğine işaret ediyor olabilir.


İlişki uzmanına açıkladı: Aşka hazır olmadığınızı gösteren 10 işaret - 5

8. UYUM YERİNE "SEÇİLMEYE" ODAKLIYSANIZ


Moffit, ilişkinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için anlayış ve uyumun kilit rol oynadığını belirtiyor.


İlişki uzmanına açıkladı: Aşka hazır olmadığınızı gösteren 10 işaret - 6

9. ANLAMAKTAN ÇOK ANLAŞILMAK İSTEMEK

“Karşılıklı tanıklık olmadan aşk olmaz,” diyen uzman, empati kurmanın aşkın temel taşlarından biri olduğunu hatırlatıyor.


İlişki uzmanına açıkladı: Aşka hazır olmadığınızı gösteren 10 işaret - 7

10. SAĞLIKLI İLETİŞİM KURAMAMAK

Tartışmaları yönetememek, ya da tamamen kaçınmak, aşkın getirdiği zorluklarla yüzleşmeye henüz hazır olunmadığının bir göstergesi.

Dr. Kimberly Moffit, aşkı dışarıda aramadan önce kişinin önce kendini tanıması, kabul etmesi ve sevmesi gerektiğini vurgulayarak, “Ancak o zaman gerçek bağlantıya kapılar açılır,” diyor.

DAHA FAZLA GÖSTER