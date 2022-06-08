İlişki uzmanları: Aşk hayatınız hakkında arkadaşlarınızdan tavsiye almayın

"ARKADAŞIMI İNCİTMEK İSTEMİYORUM"

Peki bir arkadaşınız size ilişki tavsiyesi almaya geldiğinde, ne kadar dürüst kalabiliyorsunuz? Flört uygulamasının yaptığı araştırmada katılımcıların yüzde 50’si arkadaşları onlardan tavsiye istediğinde tamamen dürüst kalamadıklarını çünkü arkadaşlarının duygularını incitmekten korktuklarını dile getirdi.

İlişki hayatınızın kontrolünü ele almak için Ury şunları tavsiye ediyor...