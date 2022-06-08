İlişki uzmanları: Aşk hayatınız hakkında arkadaşlarınızdan tavsiye almayın

Haberler - ntv.com.tr | 08.06.2022 - 16:45 - Son Güncelleme : 08.06.2022 - 16:55
Severek izlediğiniz o romantik komedi filmlerindeki gibi bir randevuya çıktınız. Eve dönüş yolunda tüm geceyi aklınızda başa sarıp duruyorsunuz. Sonra telefonunuza sarılıp en yakın arkadaşlarınızı arıyorsunuz. Arkadaşınıza gecenin tüm detaylarını anlatıp size tavsiye vermesini bekliyorsunuz.
İlişkileriniz hakkında arkadaşlarınızla konuşmanız oldukça normal bir durum ama içinde yaşadığımız modern dünya, arkadaşlarınızla yaptığınız bilgi paylaşımını fazlasıyla kolaştırıyor. Konuşmaların yer aldığı ekran görüntüleri, profil paylaşma veya potansiyel sevgilinizin resmini gönderme gibi her küçük detayı arkadaşınız ile paylaşabiliyorsunuz.
Henüz bir ilişkide değilken bile arkadaşlarınızla ilişkinizin detaylarını paylaşabiliyorsunuz. Ünlü flört uygulaması Hinge’e göre Z kuşağı, Y kuşağıyla kıyaslandığında, ilişkileri konusunda arkadaşlarıyla konuşamadığında daha çok strese giriyor.
Peki arkadaşlarımızın vereceği tavsiyelere ne kadar güvenebiliriz? Hinge’in yaptığı araştırmaya göre, Z kuşağının yüzde 80’i arkadaş tavsiyesi almanın önemli olduğuna inanıyor. How to Not Die Alone (Yalnız Ölmemenin Yolları) kitabının yazarı ve flört uygulaması Hinge’nin İlişki Bilimi yöneticisi Logan Ury, “Biri hakkında nasıl hissettiğinizi anlamak için kendi ihtiyaçlarınıza ve duygularınıza yoğunlaşmayı öğrenmeniz çok önemli” diyor.
Ury, ilişkiniz zor bir sürece girdiğinde “Tehlikede olan şey ilişkiniz, arkadaşlarınız değil” ifadelerini kullanıyor. Ayrıca arkadaşlarla ilişkinin her detayının paylaşılmadığını düşünürsek yanlış tavsiyeler almak çok daha olası görünüyor. Araştırmalara göre, bekarların yüzde 84’ü arkadaşlarına ilişki konusunda danışırken bazı detayları bilerek atlıyor ve gerçekler konusunda dürüst davranmıyor.
Peki bir arkadaşınız size ilişki tavsiyesi almaya geldiğinde, ne kadar dürüst kalabiliyorsunuz? Flört uygulamasının yaptığı araştırmada katılımcıların yüzde 50’si arkadaşları onlardan tavsiye istediğinde tamamen dürüst kalamadıklarını çünkü arkadaşlarının duygularını incitmekten korktuklarını dile getirdi.
İlişki hayatınızın kontrolünü ele almak için Ury şunları tavsiye ediyor...
Ury, arkadaşlarınıza tavsiye için değil, dürüst cevaplar almak için başvurun diyor. Nasıl bir ilişkide olmak istediğinizi arkadaşlarınızla paylaşın ve onlardan dürüst, objektif bir yorum isteyin.
Yaşadığınız her deneyimi anında arkadaşlarınızla paylaşmayın. Önce ilişkiniz hakkında bir fikir edinin, arkadaşlarınızı sonrasında sohbete dahil edin.
Kendiniz ilişkiniz hakkında bir fikir sahibi değilken arkadaşlarınıza danışmak size çok kolay bir yöntem gibi gelebilir. Araştırmalara göre bireylerin yüzde 74’ü birilerine danışmadan harekete geçemediği için pişmanlık duyuyor. Kendi duygularınızı önceliğiniz haline getirin.
Nasıl bir ilişki istediğinize ve nasıl bir partner olmak istediğinize karar verin. Geliştirmek ve değiştirmek istediğiniz özelliklerinizi gözden geçirin.