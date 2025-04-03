İlişkide anlamsız kavgaların uzun sürmesini engellemenin 5 yolu

Anlaşmazlık yaşamak, tartışmak ya da kavga etmek tüm ilişkilerde doğal bir durumdur. Ancak bazen partnerinizle tartışmalarınız anlamsız bir hale bürünüp uzayabilir. Bunun önlemek ise ilişkinizin gidişatı için önemlidir. İşte anlamsız kavgaları bitirmek için yapmanız gerekenler...

İlişkide anlamsız kavgaların uzun sürmesini engellemenin 5 yolu - 1

KAVGANIN TIRMANMASINI NASIL DURDURACAĞINIZI ÖĞRENİN

Eğer partnerinizle kavga etmeyi bırakmak istiyorsanız, öncelikle kendinizi sakinleştirmeyi öğrenmelisiniz.

Kavga sırasında ufak bir mola vermek ikinize de iyi gelebilir. Bu mola sırasında etkili bir nefes tekniği ile kendinizi rahatlatabilirsiniz.

N-LIFE HABERLERİ

İlişkide anlamsız kavgaların uzun sürmesini engellemenin 5 yolu - 2

SEN DİLİ YERİNE BEN DİLİNİ KULLANIN

Partnerinizin kendisini savunmasını önlemek için onunla konuşurken sen dilini bir kenara bırakın. Duygularınızın kontrolünün elinizde olduğunu unutmadan karşı tarafla iletişime geçmek onun sizi anlamasını sağlayacaktır.

İlişkide anlamsız kavgaların uzun sürmesini engellemenin 5 yolu - 3

DUYGUSAL KARMAŞADAN UZAKLAŞIN

Partnerinizle bir savaş halinde olmadığınızın farkında olun. Küçük şeylere tutunup zamanla bunların birikmesine izin vermek yerine sorunları o anda çözmeyi tercih etmek tartışmaların tırmanmasını önleyecektir.

İlişkide anlamsız kavgaların uzun sürmesini engellemenin 5 yolu - 4

MÜCADELE EDİN

İlişki içerisinde kimin haklı ya da haksız olduğuyla ilgili ego savaşına girmek yerine çatışmayı çözmek için çaba gösterin.

İlişkide anlamsız kavgaların uzun sürmesini engellemenin 5 yolu - 5

HEM KENDİ HEM EŞİNİZİN YARALARINA ŞEFKAY GÖSTERİN

İlişkinizi dönüştürmek ve partnerinizle kavga etmeyi bırakmak mı istiyorsunuz? O zaman geçmişe dönük yaralarınızla ilgili şefkatli olmayı öğrenin.

Bunu yaparken partnerinize empatiyle yaklaşarak onun tetiklenmesini engelleyecek ifadeler kullanın.

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