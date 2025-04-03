İlişkide anlamsız kavgaların uzun sürmesini engellemenin 5 yolu

SEN DİLİ YERİNE BEN DİLİNİ KULLANIN

Partnerinizin kendisini savunmasını önlemek için onunla konuşurken sen dilini bir kenara bırakın. Duygularınızın kontrolünün elinizde olduğunu unutmadan karşı tarafla iletişime geçmek onun sizi anlamasını sağlayacaktır.