İlişkide anlamsız kavgaların uzun sürmesini engellemenin 5 yolu
Anlaşmazlık yaşamak, tartışmak ya da kavga etmek tüm ilişkilerde doğal bir durumdur. Ancak bazen partnerinizle tartışmalarınız anlamsız bir hale bürünüp uzayabilir. Bunun önlemek ise ilişkinizin gidişatı için önemlidir. İşte anlamsız kavgaları bitirmek için yapmanız gerekenler...
KAVGANIN TIRMANMASINI NASIL DURDURACAĞINIZI ÖĞRENİN
Eğer partnerinizle kavga etmeyi bırakmak istiyorsanız, öncelikle kendinizi sakinleştirmeyi öğrenmelisiniz.
Kavga sırasında ufak bir mola vermek ikinize de iyi gelebilir. Bu mola sırasında etkili bir nefes tekniği ile kendinizi rahatlatabilirsiniz.