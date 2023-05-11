İlişkide en işe yarar iletişim kurma taktikleri

Bir ilişkideki en önemli unsurlardan biri hiç kuşkuşuz doğru iletişim kurmak. Doğru anlaşılmak ve sevildiğinizi hissetmek için hayatınızdaki kişiyle doğru iletişim kurmayı öğrenmelisiniz. İşte bir ilişkinin yürümesini sağlayan iletişim alışkanlıkları...

İlişkide en işe yarar iletişim kurma taktikleri - 1

İYİ DİNLEYİN

İlişkilerde dinleme gücü oldukça önemlidir. Bu sadece konuşmak için sıranızı beklemek ya da işinize gelen şeyleri duymak değildir. Açık fikirli bir şekilde partnerinizi dinlemeli ve ne dediğine kulak vermelisiniz.

ÇATIŞMACI OLMAYIN

Kızgınsanız, iletişim kurmadan önce sakinleşmek için biraz zaman ayırmak faydalı olacaktır. Aksi halde karşılıklı bir tartışmaya girmek iki tarafı da mutsuz edecektir.

N-LIFE HABERLERİ

İlişkide en işe yarar iletişim kurma taktikleri - 2

SORU SORUN

Partnerinizin gerçekte ne söylediğiyle ilgili kafa karışıklığınızı gidermenin en iyi yolu budur.

PARTNERİNİZİN DUYGULARINI ONAYLAYIN

Partnerinizin duygularınızı kabul etmesini veya ciddiye almasını sağlayın.

İlişkide en işe yarar iletişim kurma taktikleri - 3

KİNCİ OLMAYIN

Kinci olmak ve partnerinizi iğnelemek etkisiz bir iletişim stratejisi olmakla birlikte aranızda zamanla küskünlük de doğurabilir. Bu sebeple kinci olmayın.

RAHATSIZLIKLARINIZI DİLE GETİRİN

Bir ilişkide her şey her zaman yolunda gitmeyebilir. Bu sebeple rahatsız olduğunuz, hoşlanmadığınız şeyleri dile getirin. Bununla ilgili çözüm yolları üretin.

İlişkide en işe yarar iletişim kurma taktikleri - 4

İLGİLİ VÜCUT DİLİNİ KULLANIN

Partnerinizle iletişim halindeyken başka bir şeyle ilgilenmeyin. Tüm oyalamaları bir kenara bırakın ve ona odaklanın.

BEDEN DİLİNE DİKKAT EDİN

Partnerinizin beden diline dikkat edin. Onun hal ve hareketlerinden iletişime açık olup olmadığını tahlil edin.

İlişkide en işe yarar iletişim kurma taktikleri - 5

KONUDAN KOPMAYIN

Karşılıklı bir konu hakkında konuşurken çok daha bağımsız başka bir noktaya değinmeyin.

ESKİ YARALARI DEŞMEYİN

Bir konuyu rafa kaldırmaya karar verdiğinizde, devam edin ve arkanıza bakmayın. Affetmek iyileştirir.

İlişkide en işe yarar iletişim kurma taktikleri - 6

ŞEFFAF OLUN

Partnerinizle ne kadar çok şey paylaşırsanız size o kadar yakın hisseder ve aranızda o kadar çok güven oluşur.

SES TONUNUZU AYARLAYIN

Bazen ne söylediğimiz değil nasıl söylediğimiz de önemlidir. Bu sebeple ses tonunuza dikkat etmeniz, aranızdaki kırgınlıkların önüne geçebilir.

İlişkide en işe yarar iletişim kurma taktikleri - 7

SÖZLERİNİZİ ÖZENLE SEÇİN

Konuşmadan önce, "Gerçekten demek istediğimi mi söylüyorum ve bunu bu şekilde söyleyerek kimseyi incitiyor muyum?" diye düşünün.

DUYDUKLARINIZI TEKRAR EDİN

Partnerinizin söylediğini duyduğunuza emin olmadığınız anlarda onun sözlerini tekrar edin ve doğrulatın. Ancak küçümseyici olmamak adına bunu yalnızca ihtiyacınız olduğunda kullanın.

İlişkide en işe yarar iletişim kurma taktikleri - 8

EYLEMLERİNİZ SÖYLEDİKLERİNİZLE UYUŞSUN

Partnerinizle her zaman "Bana söyleme, göster" taktiğini benimseyin.

İÇİNİZDE BİRİKTİRMEYİN

Yaşadığınız olumsuzluklar, kafanıza takılanlar... Bu gibi durumları yeri ve zamanında karşınızdakine aktarın.

İlişkide en işe yarar iletişim kurma taktikleri - 9

SUÇLAMAYIN

Her konuda suçlayıcı olmaktan vazgeçin. İçinde bulunduğunuz koşulları gözeterek hareket edin.

TAKDİR EDİN

Sadece sorunlar olduğunda iletişim kurmayın. Partnerinizin yaptığı şeyleri takdir etmek gibi olumlu şeyler de iletin.

İlişkide en işe yarar iletişim kurma taktikleri - 10

UZLAŞMAYI ÖĞRENİN

Her zaman gururunuzu gözetmeyin. Partnerinizle orta noktada buluşmaya, aranızdaki sorunlara birlikte çözüm üretmeye dikkat edin.

NET OLUN

Partnerinize söylemek istediğiniz şeyi net olarak dile getirin. Bunu zarifçe yapmanız aranızdaki iletişimi olumlu kılacaktır.

İlişkide en işe yarar iletişim kurma taktikleri - 11

BİTİRMESİNE İZİN VERİN

Partnerinizin sözünü kesmeyin ve dikkatlice dinleyin.

KENDİNİZİ KAPATMAYIN

İletişim konusunda kendinizi kapatmayın. Bir şey hakkında konuşmadan önce kafanızı boşaltmak için birkaç saate veya birkaç güne ihtiyacınız varsa bunu doğrudan ifade edin.

İlişkide en işe yarar iletişim kurma taktikleri - 12

"SEN" DİLİNİ KULLANMAYIN

Kendi hissettiğiniz veya düşündüğünüz şeyi dile getirin. Yani "ben" dilini kullanın. Çünkü bu şekilde iletişim kurduğunuzda tartışma ihtimaliniz azalacaktır.

İlişkide en işe yarar iletişim kurma taktikleri - 13

YÜZ YÜZE KONUŞUN

Yüz yüze görüşme imkanınız olduğunda mutlaka bu şekilde iletişim kurun. Çünkü mesajlaşmak, mail atmak gibi yöntemler yanlış anlaşılmayı kolaylaştırabilir.

VARSAYMAYIN

Partneriniz size söylemediği sürece gerçekte ne hissettiğini asla bilemezsiniz. Bu sebeple varsayımları bir kenara bırakın.

İlişkide en işe yarar iletişim kurma taktikleri - 14

EMİR VERMEYİN

Tek taraflı iletişim, bir ilişkide doğru bir taktik değildir. Bundan kaçının.

DUYGULARI MANİPÜLE ETMEYİN

Partnerinize sizi üzdüğünü söylemekte sorun yoktur, ancak bir tartışma sırasında ya da istediğinizi alana kadar sevginizi göstermemek yanlıştır.

İlişkide en işe yarar iletişim kurma taktikleri - 15

PARTNERİNİZİN GÖRÜŞLERİNE SAYGI DUYUN

Partnerinizin fikirlerine saygı duymak, sağlıklı iletişim için çok önemlidir. Aynı fikirde olmasanız bile görüşlerini kabul etmeli ve saygı duymalısınız.

"SENİ SEVİYORUM" DEYİN

Birine onu sevdiğinizi söylemeden de sevginizi gösterebilirsiniz. Ancak dile getirmeniz oldukça etkili olacaktır.

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