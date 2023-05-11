İlişkide en işe yarar iletişim kurma taktikleri

İYİ DİNLEYİN
İlişkilerde dinleme gücü oldukça önemlidir. Bu sadece konuşmak için sıranızı beklemek ya da işinize gelen şeyleri duymak değildir. Açık fikirli bir şekilde partnerinizi dinlemeli ve ne dediğine kulak vermelisiniz.
ÇATIŞMACI OLMAYIN
Kızgınsanız, iletişim kurmadan önce sakinleşmek için biraz zaman ayırmak faydalı olacaktır. Aksi halde karşılıklı bir tartışmaya girmek iki tarafı da mutsuz edecektir.
SORU SORUN
Partnerinizin gerçekte ne söylediğiyle ilgili kafa karışıklığınızı gidermenin en iyi yolu budur.
PARTNERİNİZİN DUYGULARINI ONAYLAYIN
Partnerinizin duygularınızı kabul etmesini veya ciddiye almasını sağlayın.
KİNCİ OLMAYIN
Kinci olmak ve partnerinizi iğnelemek etkisiz bir iletişim stratejisi olmakla birlikte aranızda zamanla küskünlük de doğurabilir. Bu sebeple kinci olmayın.
RAHATSIZLIKLARINIZI DİLE GETİRİN
Bir ilişkide her şey her zaman yolunda gitmeyebilir. Bu sebeple rahatsız olduğunuz, hoşlanmadığınız şeyleri dile getirin. Bununla ilgili çözüm yolları üretin.
İLGİLİ VÜCUT DİLİNİ KULLANIN
Partnerinizle iletişim halindeyken başka bir şeyle ilgilenmeyin. Tüm oyalamaları bir kenara bırakın ve ona odaklanın.
BEDEN DİLİNE DİKKAT EDİN
Partnerinizin beden diline dikkat edin. Onun hal ve hareketlerinden iletişime açık olup olmadığını tahlil edin.
KONUDAN KOPMAYIN
Karşılıklı bir konu hakkında konuşurken çok daha bağımsız başka bir noktaya değinmeyin.
ESKİ YARALARI DEŞMEYİN
Bir konuyu rafa kaldırmaya karar verdiğinizde, devam edin ve arkanıza bakmayın. Affetmek iyileştirir.
ŞEFFAF OLUN
Partnerinizle ne kadar çok şey paylaşırsanız size o kadar yakın hisseder ve aranızda o kadar çok güven oluşur.
SES TONUNUZU AYARLAYIN
Bazen ne söylediğimiz değil nasıl söylediğimiz de önemlidir. Bu sebeple ses tonunuza dikkat etmeniz, aranızdaki kırgınlıkların önüne geçebilir.
SÖZLERİNİZİ ÖZENLE SEÇİN
Konuşmadan önce, "Gerçekten demek istediğimi mi söylüyorum ve bunu bu şekilde söyleyerek kimseyi incitiyor muyum?" diye düşünün.
DUYDUKLARINIZI TEKRAR EDİN
Partnerinizin söylediğini duyduğunuza emin olmadığınız anlarda onun sözlerini tekrar edin ve doğrulatın. Ancak küçümseyici olmamak adına bunu yalnızca ihtiyacınız olduğunda kullanın.
EYLEMLERİNİZ SÖYLEDİKLERİNİZLE UYUŞSUN
Partnerinizle her zaman "Bana söyleme, göster" taktiğini benimseyin.
İÇİNİZDE BİRİKTİRMEYİN
Yaşadığınız olumsuzluklar, kafanıza takılanlar... Bu gibi durumları yeri ve zamanında karşınızdakine aktarın.
SUÇLAMAYIN
Her konuda suçlayıcı olmaktan vazgeçin. İçinde bulunduğunuz koşulları gözeterek hareket edin.
TAKDİR EDİN
Sadece sorunlar olduğunda iletişim kurmayın. Partnerinizin yaptığı şeyleri takdir etmek gibi olumlu şeyler de iletin.
UZLAŞMAYI ÖĞRENİN
Her zaman gururunuzu gözetmeyin. Partnerinizle orta noktada buluşmaya, aranızdaki sorunlara birlikte çözüm üretmeye dikkat edin.
NET OLUN
Partnerinize söylemek istediğiniz şeyi net olarak dile getirin. Bunu zarifçe yapmanız aranızdaki iletişimi olumlu kılacaktır.
BİTİRMESİNE İZİN VERİN
Partnerinizin sözünü kesmeyin ve dikkatlice dinleyin.
KENDİNİZİ KAPATMAYIN
İletişim konusunda kendinizi kapatmayın. Bir şey hakkında konuşmadan önce kafanızı boşaltmak için birkaç saate veya birkaç güne ihtiyacınız varsa bunu doğrudan ifade edin.
"SEN" DİLİNİ KULLANMAYIN
Kendi hissettiğiniz veya düşündüğünüz şeyi dile getirin. Yani "ben" dilini kullanın. Çünkü bu şekilde iletişim kurduğunuzda tartışma ihtimaliniz azalacaktır.
YÜZ YÜZE KONUŞUN
Yüz yüze görüşme imkanınız olduğunda mutlaka bu şekilde iletişim kurun. Çünkü mesajlaşmak, mail atmak gibi yöntemler yanlış anlaşılmayı kolaylaştırabilir.
VARSAYMAYIN
Partneriniz size söylemediği sürece gerçekte ne hissettiğini asla bilemezsiniz. Bu sebeple varsayımları bir kenara bırakın.
EMİR VERMEYİN
Tek taraflı iletişim, bir ilişkide doğru bir taktik değildir. Bundan kaçının.
DUYGULARI MANİPÜLE ETMEYİN
Partnerinize sizi üzdüğünü söylemekte sorun yoktur, ancak bir tartışma sırasında ya da istediğinizi alana kadar sevginizi göstermemek yanlıştır.
PARTNERİNİZİN GÖRÜŞLERİNE SAYGI DUYUN
Partnerinizin fikirlerine saygı duymak, sağlıklı iletişim için çok önemlidir. Aynı fikirde olmasanız bile görüşlerini kabul etmeli ve saygı duymalısınız.
"SENİ SEVİYORUM" DEYİN
Birine onu sevdiğinizi söylemeden de sevginizi gösterebilirsiniz. Ancak dile getirmeniz oldukça etkili olacaktır.