İlişkide en işe yarar iletişim kurma taktikleri

İYİ DİNLEYİN

İlişkilerde dinleme gücü oldukça önemlidir. Bu sadece konuşmak için sıranızı beklemek ya da işinize gelen şeyleri duymak değildir. Açık fikirli bir şekilde partnerinizi dinlemeli ve ne dediğine kulak vermelisiniz.

ÇATIŞMACI OLMAYIN

Kızgınsanız, iletişim kurmadan önce sakinleşmek için biraz zaman ayırmak faydalı olacaktır. Aksi halde karşılıklı bir tartışmaya girmek iki tarafı da mutsuz edecektir.