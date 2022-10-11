İlişkide gri romantizm nedir?

Romantizm kaçınılmaz! Nereye bakarsanız bakın, en ünlü kültür eserlerinin merkezinde romantizm ve aşk odaklı anlatılar var; kitaplar, şarkılar, filmler hep aşk, çekicilik ve ilişkiyi konu ediniyor. Ancak klasik aşk hikayesinin kültürel yaygınlığına rağmen, herkes bir ilişki içine girmiyor. İlişkilere bakış spektrumunda ‘aromantik’ sınıfta yer alan insanlar, romantizme bağlı sosyal normlara bağlanmıyorlar veya bu konuların onlar için gerçek bir anlamı yok. Buna ‘gri romantik’ olarak tanımlananlar da dahil.

Gri romantikler, yalnızca bazen veya belirli koşullar altında romantik çekicilik hissini yaşıyorlar.