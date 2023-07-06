İlişkide normal gibi görünen 7 toksik alışkanlık

1- PARTNERİNİZİN DUYGUSAL BİR SIKINTIYI DÜZELTMESİNİ BEKLEMEK

Zor zamanlar geçirdiğinizde partnerinizin sizin yanınızda olmamasına kırıldınız mı? Ancak partnerinize destek olmakla, duygusal olarak yükümlü olmak arasında küçük bir fark vardır. Birbirinize bağımlıymışsınız gibi hissetmeden birbirinizin hayatına katkıda bulunmalısınız. Bu nedenle partnerinizden sizin mutluluğunuz için sorumluluk almasını beklemeden kendi duygularınızın sorumluluğunu üstlenin.