İlişkide normal gibi görünen 7 toksik alışkanlık

İkili ilişkilerde kendimizin ya da partnerimizin davranışlarını doğru tahlil edemeyebiliriz. Hatta bazen her şey yolundayken bile mutsuz olduğumu anlamayız. İşte ilişkide normal gibi görünen 7 toksik alışkanlık...

İlişkide normal gibi görünen 7 toksik alışkanlık - 1

1- PARTNERİNİZİN DUYGUSAL BİR SIKINTIYI DÜZELTMESİNİ BEKLEMEK

Zor zamanlar geçirdiğinizde partnerinizin sizin yanınızda olmamasına kırıldınız mı? Ancak partnerinize destek olmakla, duygusal olarak yükümlü olmak arasında küçük bir fark vardır. Birbirinize bağımlıymışsınız  gibi hissetmeden birbirinizin hayatına katkıda bulunmalısınız. Bu nedenle partnerinizden sizin mutluluğunuz için sorumluluk almasını beklemeden kendi duygularınızın sorumluluğunu üstlenin.

N-LIFE HABERLERİ

İlişkide normal gibi görünen 7 toksik alışkanlık - 2

2- HAKLI OLMAK KONUSUNDA DİRETMEK

İlişkilerde adalet çok da önemli değildir. Yani herhangi bir konuda kimin haklı kimin haksız olduğunun önemi yoktur. Eğer ilişkinizin sağlığı yerine haklı olmak konusunda diretiyorsanız bundan vazgeçin.

İlişkide normal gibi görünen 7 toksik alışkanlık - 3

3- PARTNERİNİZİN SİZİ TAMAMLADIĞINI DÜŞÜNMEK

Hayatınızdaki kişiyi sizin diğer yarınızmış gibi düşünmek doğru bir davranış değildir. Bu kaybetme korkunuzun artmasına ve akabinde güvensizlik duygusuna sebep olur. Bu nedenle ilişkinizden çok sizi neyin mutlu ettiğine odaklanın.

İlişkide normal gibi görünen 7 toksik alışkanlık - 4

4- KESİN KONUŞMAK

Partnerinizle bir konuda tartışırken "Beni dinleyen ve duygularımı önemseyen birini hak ediyorum!" gibi kesin yargılarda bulunmak ilişkinize zarar verir. Bu sebeple partnerinizi olduğu gibi kabullenin ve kötü hissettiğinizde incindiğinizi belirtin.

İlişkide normal gibi görünen 7 toksik alışkanlık - 5

5- YOĞUN ÇATIŞMA TUTKUYU İŞARET EDER

"İlişkilerde yoğun bir çatışma halinde olmak tutku getirir" düşüncesi tamamen yanlıştır. Çünkü kavgalar bir süre sonra ilişkiyi sürdürülemez hale getirir.  Bu sebeple ilişkinizde partnerinizle kavga etmek yerine soruna odaklanın ve çözümcü olun.

İlişkide normal gibi görünen 7 toksik alışkanlık - 6

6- İPUÇLARI BIRAKMAK

İstediğin bir küpe, giysi vs. konusunda partnerinize mesaj vermek ya da onun size daha çok iltifat etmesini ima etmek gibi davranışlar ilişkiniz için doğru değildir. Bunun yerine duygularınız, arzularınız ve ihtiyaçlarınız konusunda partnerinize karşı açık olmalısınız.

İlişkide normal gibi görünen 7 toksik alışkanlık - 7

7- "RUH EŞİ" FİKRİNE İNANMAK

Sizin için mükemmel olan tek kişiyi bulma fikri, partnerinizdeki -size göre- eksikleri, kusurları görmenize sebep olacaktır. Bu nedenle ilişkinizde mutlu olmaya odaklanın.

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