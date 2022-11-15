İlişkilerde 'hayalet sevgili' dönemi: Ghosting

NEDEN ORTADAN KAYBOLURLAR?

Peki bir kişi neden ‘ghosting’ yapıyor olabilir? Bağlanma problemleri yaşayan insanlar, terk edilme korkusu yaşadığı için siz ondan uzaklaşmadan o sizi saf dışı etmek istemiş olabilir.

Aynı anda birden fazla kişi ile konuşmak, sosyal medya ve uygulamalar sayesinde günümüzde daha kabul edilir hale geldi. ‘Daha iyisi vardır’ diye düşünen biri, konuştuğu her kişiye tek tek açıklamakla uğraşmadan direkt sessiz kalarak mesajı almanızı isteyebilir.