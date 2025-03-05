İlişkilerde kaba mısınız? Bilmeden yaptığınız 5 şey

3. KÜÇÜMSEMEK

Küçümsemek ilk başta büyük bir sorun gibi görünmeyebilir; ancak ilişkinizi sessizce aşındırabilir.

Partnerinizin düşüncelerini, duygularını veya endişelerini önemsiz olarak ihmal ettiğinizde bunu yaparsınız. Konuşmanın ortasında onları bölebilir, gözlerinizi devirebilir veya fikirlerini küçümseyebilir, böylece sevdiğiniz kişiyi geçersiz kılabilir ve küçümseyebilirsiniz.

Herkes bir ilişkide saygı duymak ve kazanmak ister, bu yüzden partnerinizi küçümsemek yerine, duygularını paylaştıklarında ve kendilerini ifade etmeleri için zaman verdiklerinde onları takdir etmeye çalışın. Bakış açılarını kabul etmek saygıyı artırır ve bağınızı güçlendirirken, küçümseme yalnızca mesafe yaratır.





