İlişkilerde neden kadınlar kendilerinden büyükleri, erkekler kendilerinden küçükleri tercih eder?

Her kadın ve erkek, hayalindeki eşi bulmak ve onunla evlenmek ister. Peki neden kadınlar, ilişkilerinde yaşça kendilerinden büyük erkekleri tercih ederler? Erkekler de kendilerinden yaşça küçük kadınları?

Yapılan birçok araştırmada erkeklerin ve kadınların hayat partneri yaşı tercihleri ve/veya seks partnerlerinin yaşı incelendi. Webtekno'dan Ahmet Batuhan Karataş'ın haberine göre, Kenrick ve Keefe (1992) deneylerinden sonra yazılan makalelerde erkeklerin ve kadınların partnerlerindeki yaş tercihlerinin farklı gelişimsel yörüngelere sahip olduğu söylendi.

Yani bir kişi yaşlandıkça tercihleri değişme eğiliminde oluyor ve söz konusu 'daha yaşlı erkek' ve 'daha genç kadın' seçimi de zaman içinde değişebiliyor. Genellikle de yaş seçimi, kişinin yaşının arıtşıyla birlikte artıyor.