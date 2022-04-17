İlişkilerde neden kadınlar kendilerinden büyükleri, erkekler kendilerinden küçükleri tercih eder?

Haberler | 17.04.2022 - 15:14
Her kadın ve erkek, hayalindeki eşi bulmak ve onunla evlenmek ister. Peki neden kadınlar, ilişkilerinde yaşça kendilerinden büyük erkekleri tercih ederler? Erkekler de kendilerinden yaşça küçük kadınları?
Yapılan birçok araştırmada erkeklerin ve kadınların hayat partneri yaşı tercihleri ve/veya seks partnerlerinin yaşı incelendi. Webtekno'dan Ahmet Batuhan Karataş'ın haberine göre, Kenrick ve Keefe (1992) deneylerinden sonra yazılan makalelerde erkeklerin ve kadınların partnerlerindeki yaş tercihlerinin farklı gelişimsel yörüngelere sahip olduğu söylendi.
Yani bir kişi yaşlandıkça tercihleri değişme eğiliminde oluyor ve söz konusu 'daha yaşlı erkek' ve 'daha genç kadın' seçimi de zaman içinde değişebiliyor. Genellikle de yaş seçimi, kişinin yaşının arıtşıyla birlikte artıyor.
Bu artışın büyüklüğü cinsiyetler arasında farklılık gösteriyor. Kadınlar için kendisinin bir yıl daha yaşlanması, arzu edilen eşlerin yaşındaki benzer bir artışa tekabül ediyor. Araştırmalara göre kadınlar, kendilerine yakın yaşlarda veya kendilerinden biraz daha yaşlı olan partnerleri tercih etme eğiliminde.
Öte yandan erkekler, arzu ettikleri partnerlerinden daha hızlı yaşlanmalarından dolayı, yaşlanınca arzu edebileceği partnerin yaşında daha küçük bir artış görülür.
Yapılan araştırmalara göre 20 yaşın altındaki genç erkekler, kendilerinden yaşça büyük partnerlere ilgi duyuyor. Ancak erkeğin yaşı ilerledikçe hala 20’li yaşlardaki kadınları arzuluyor. Her ne kadar gençken kendilerinden büyük kadınlara ilgi duysalar da yaşlandığında erkekler, genç kadınlarla ilgilenmeye başlıyor.
Heteroseksüel erkeklerin partner tercihlerinin 20'li yaşlardaki kadınlar olması, bu yaşın kadınlarda yüksek doğurganlık evresi olması ve en yüksek çiftleşme arzusu döneminde olmalarıyla ilişkilendiriliyor. Yani bu bir evrimsel sonuç. 40 yaşındaki annelerde bebekte düşük ve kromozomal anormallik riski (kalıtsal hastalıklar), 25 yaşındaki annelere göre yaklaşık 10 kat daha fazla oluyor.
Dolayısıyla bir kadın partnerin yaşı, erkeklerin üreme ve bu üremeden doğacak çocuğun sağlıklı olması kaygısı ile ilişkilendiriliyor. Kendilerinden yaşlı veya kendileriyle aynı yaşta olan kadınlarla birlikte olmayı tercih eden erkekler, gelecek neslini geleceğe taşıyamama içgüdüsünde oluyorlar.
Bilimsel araştırmalara göre heteroseksüel kadınların kendilerinden yaşlı erkeklere olan ilgisi de erkeklerin içgüdüsel olarak genç kadınlara yönelmelerine benzer içgüdüsel ve genetik kaygılar içeriyor. Buna göre yaşça büyük erkekler, kadınlar tarafından içgüdüsüel olarak genetik olarak daha güçlü ve sağlıklı olarak değerlendiriliyor. 'O yaşta' ve hala sağlıklı bir erkeğin, genetik olarak güçlü olması, kadınların o erkeklere yönelmesine sebep oluyor.
Bu düşüncede 'güçlü ve genç' erkekler de denklemin içine giriyor, ancak genç bir erkeğin 'gücünün' devam edip etmeyeceğinin belirsiz olması, bu erkeklerin ilerleyen yaşlarda daha az sağlıklı ve güçsüz olması ihtimali, yine kadınları yaşça büyük erkeklere iten durum oluyor.
Nasıl ki bir dişi tavus kuşu daha güçlü ve heybetli tavus kuşunu seçiyorsa, bu temel mantık insanlar için de içgüdüsel olarak türünü devam ettirme güdüsüyle kendini gösterebiliyor. Ancak tabii ki artık modern insanın güç ve üreme tanımları geçmişle birebir aynı değil; dolayısıyla bu davranışların 'herkes için' geçerli ve tek gerçek olmadığını tekrar etmekte fayda var.
Araştırmalar ayrıca ilişkilerde yaş denkleminin genelde kadınların tercihlerine göre şekillendiğini gösteriyor. Bu da doğada sayısız örneğini gördüğümğüz; eşi, dişinin seçmesi davranışıyla oldukça benzer bir senaryoya işaret ediyor.
özetle yaşı fark etmeksizin kadınlar, kendilerinden yaşlı partnerleri tercih ederken erkekler, yine yaşları fark etmeksizin 20'li yaşlardaki kadınları tercih ediyor. Erkeklerin kendilerinden yaşça küçük kadınları tercih ederken ki kaygıları daha çok üremek iken, kadınların kendilerinden yaşça büyük erkekleri tercih etmesinin sebebi genetik sağlık ve gücün devam etmesi davranışına yoruluyor.