İlişkilerde portakal kabuğu teorisi: Gerçek aşkın kanıtı mı?

Örneğin, portakalı çok seviyorsunuzdur ancak kabuklarını soymak, size eziyet gibi geliyordur. Bu noktada portakalı hiç sevmeyen partneriniz, sizin için o portakalı soyuyorsa, bu gerçek aşkın varlığına işaret edebilir. Ancak psikologlar, bu teorinin tam anlamıyla gerçeği yansıtmadığını ileri sürüyor.