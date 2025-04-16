İlişkilerde portakal kabuğu teorisi: Gerçek aşkın kanıtı mı?
Portakal kabuğu teorisine göre, partnerinizin sizin için küçük jestler yapması, ilişkinize büyük bir bağlılık duyduğunu gösteriyor. Bu teori, ''Birini gerçekten seviyorsan, onun sevdiği ama senin hoşlanmadığın şeyleri bile yaparsın'' inanışına dayanıyor.
Örneğin, portakalı çok seviyorsunuzdur ancak kabuklarını soymak, size eziyet gibi geliyordur. Bu noktada portakalı hiç sevmeyen partneriniz, sizin için o portakalı soyuyorsa, bu gerçek aşkın varlığına işaret edebilir. Ancak psikologlar, bu teorinin tam anlamıyla gerçeği yansıtmadığını ileri sürüyor.