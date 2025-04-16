İlişkilerde portakal kabuğu teorisi: Gerçek aşkın kanıtı mı?

Portakal kabuğu teorisine göre, partnerinizin sizin için küçük jestler yapması, ilişkinize büyük bir bağlılık duyduğunu gösteriyor. Bu teori, ''Birini gerçekten seviyorsan, onun sevdiği ama senin hoşlanmadığın şeyleri bile yaparsın'' inanışına dayanıyor.

İlişkilerde portakal kabuğu teorisi: Gerçek aşkın kanıtı mı? - 1

Örneğin, portakalı çok seviyorsunuzdur ancak kabuklarını soymak, size eziyet gibi geliyordur. Bu noktada portakalı hiç sevmeyen partneriniz, sizin için o portakalı soyuyorsa, bu gerçek aşkın varlığına işaret edebilir. Ancak psikologlar, bu teorinin tam anlamıyla gerçeği yansıtmadığını ileri sürüyor. 

N-LIFE HABERLERİ

İlişkilerde portakal kabuğu teorisi: Gerçek aşkın kanıtı mı? - 2

Verywell Mind'da yer alan haberde, buna benzer sosyal medya trendlerinin, ilişkiler üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekildi. Uzmanlar, bireylerin günlük hayatın koşuşturması içerisinde gergin olabileceğini ve bu tür minik talepleri görmezden gelebileceğinin altını çizdi. Küçük testlerin, her zaman partnerin ilişkiye bakış açısına dair net veriler sunmadığı belirtildi.

İlişkilerde portakal kabuğu teorisi: Gerçek aşkın kanıtı mı? - 3

Portakal kabuğu teorisine göre, sevgiyi göstermenin 5 yolu bulunuyor. Bunlar onaylayıcı sözler, fiziksel temas, hizmet etmek, hediyeleşme ve birlikte kaliteli zaman geçirmek olarak sıralanıyor.

İlişkilerde portakal kabuğu teorisi: Gerçek aşkın kanıtı mı? - 4

Yapılan bazı çalışmalar da bu teoriyi destekliyor. Üzerine düşünülmüş jestler, oksitosin ve dopamin gibi bağ kurma hormonlarının salınımını olumlu yönde etkiliyor.

İlişkilerde portakal kabuğu teorisi: Gerçek aşkın kanıtı mı? - 5

Bazı kaynaklarda, portakal kabuğu teorisine örnek olarak partnerinizin en sevdiği yemeği yapmanız, yağmurlu bir havada ona şemsiyeyle eşlik etmeniz ve sevmediği ev işlerini beraber yapmanız gibi jestler de bulunuyor.

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