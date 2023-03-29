İlişkilerde yaş farkı önemli mi?

İlişkide yaş farkı ne kadar önemli? Aradaki yaş farkının fazla olduğu ilişki ister olgun erkek ve genç kadın ister olgun kadın ve genç erkek arasında olsun genellikle tartışmalıdır. Tartışmanın yönünün, ilgili cinsiyet dinamiklerine bağlı olarak değişme eğiliminde olduğunu belirtmekte fayda var. Ancak yaş farkını takip eden eleştiri, flörtte tipik olarak güç dinamiklerine veya daha spesifik olmak gerekirse algılanan güç dengesizliklerine odaklanır.

Cougar Life'ın yazarı ve araştırma danışmanı olan psikolog Sarah E. Hill, "Bu ilişkiler, büyük ölçüde, sömürünün meydana geldiği varsayımı nedeniyle damgalanır" derken, yaşlı partnerin genç partneri seks için sömürdüğünün veya genç partnerin yaşlı partneri mali kazanç için sömürdüğünün varsayıldığını belirtiyor.