İlişkilerinizde sağlıklı sınırlar çizmek için izlemeniz gereken yöntemler
Sınır çizmek çoğu insan için zor olsa da bütün ilişkilerde ihtiyacımız olan bir şeydir. Bu sınırlar karşımızdakinin bize istediğimiz şekilde davranmasını sağlar ve beklentileri düzenler. Ancak bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız öğrenebilirsiniz. Ayrıntılar, haberimizde...
1- SINIRLARINIZ KONUSUNDA NET OLUN
Nerede sınırlara ihtiyacını olduğunu anlamak, size sınır çizmek için gerekli motivasyonu sağlayacaktır. Bu sebeple sınırlarınız konusunda net olmanız, beklentilerinizi karşılamanıza yardımcı olacaktır.