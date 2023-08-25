İlişkilerinizde sağlıklı sınırlar çizmek için izlemeniz gereken yöntemler

Sınır çizmek çoğu insan için zor olsa da bütün ilişkilerde ihtiyacımız olan bir şeydir. Bu sınırlar karşımızdakinin bize istediğimiz şekilde davranmasını sağlar ve beklentileri düzenler. Ancak bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız öğrenebilirsiniz. Ayrıntılar, haberimizde...

İlişkilerinizde sağlıklı sınırlar çizmek için izlemeniz gereken yöntemler - 1

1- SINIRLARINIZ KONUSUNDA NET OLUN

Nerede sınırlara ihtiyacını olduğunu anlamak, size sınır çizmek için gerekli motivasyonu sağlayacaktır. Bu sebeple sınırlarınız konusunda net olmanız, beklentilerinizi karşılamanıza yardımcı olacaktır.

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İlişkilerinizde sağlıklı sınırlar çizmek için izlemeniz gereken yöntemler - 2

2- AÇIK SÖZLÜ OLUN, UZUN AÇIKLAMALAR YAPMAYIN

Karşınızdakileri üzüp kırmaktan korkarak gizemli konuşmayın. Demek istediğiniz şeyi doğrudan söyleyin. Bunu yaparken kendinizi doğru ifade etmeye dikkat edin. Unutmayın en kibar ve başarılı yaklaşık en doğru olandır.

Konuşurken özür dilemekten ya da uzun açıklamalardan kaçının, bu sizin davranışınızın yanlış olduğu izlenimini verir.

İlişkilerinizde sağlıklı sınırlar çizmek için izlemeniz gereken yöntemler - 3

3- SAKİN BİR SES TONUYLA KONUŞUN

Öfke kontrolünüzü sağlayın. Herhangi bir tartışmanın ortasında sınır çizmeyi denemeyin. İstediğiniz gibi mesajınızı karşı tarafa aktarmaya odaklanın. Eğer öfkenizi kontrol edemezseniz karşı taraf savunmaya geçecek ve asıl meseleden uzaklaşacaksınız.

İlişkilerinizde sağlıklı sınırlar çizmek için izlemeniz gereken yöntemler - 4

4- DAHA KATI SINIRLARLA BAŞLAYIN

Özellikle yeni biriyle tanıştığınızda iyi bir izlenim için uzlaşmacı davranırsınız. Ancak bunun sonucunda zamanla kendinizden ödün vermeye başlarsınız. Bu noktadan sonra katı sınırlar çizmek zor bir hal alır. Bu nedenle en baştan katı sınırlar belirleyin.

İlişkilerinizde sağlıklı sınırlar çizmek için izlemeniz gereken yöntemler - 5

5- SINIR İHLALLERİNİ ANINDA DİLE GETİRİN

Küçük sorunlarla baş etmenin kolay olduğunu unutmayın ve bir sıkıntı olduğunda anında dile getirin.

İlişkilerinizde sağlıklı sınırlar çizmek için izlemeniz gereken yöntemler - 6

6- DURUMU KİŞİSELLEŞTİRMEYİN

Sınır çizerken durumunuzu net bir şekilde ifade edin. Bunun kişilikle alakalı bir durum olmadığına açıklık getirin.

İlişkilerinizde sağlıklı sınırlar çizmek için izlemeniz gereken yöntemler - 7

7- SEZGİLERİNİZE GÜVENİN

Ne hissettiğinize dikkat edin ve kendinizi dinlediğinizden emin olun. İçinizdeki ses yanlış yolda olduğunuzu söylüyorsa tutumunuzu değiştirin.

İlişkilerinizde sağlıklı sınırlar çizmek için izlemeniz gereken yöntemler - 8

8- DESTEK ALIN

Sınır çizmek sanıldığı kadar kolay değildir. Beraberinde birçok soru getirdiği gibi sizi rahatsız da hissettirebilir. Bu sebeple bu zorlu yolda destek almak sizin için yararlı olacaktır.

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