İlişkilerinizde sağlıklı sınırlar çizmek için izlemeniz gereken yöntemler

2- AÇIK SÖZLÜ OLUN, UZUN AÇIKLAMALAR YAPMAYIN

Karşınızdakileri üzüp kırmaktan korkarak gizemli konuşmayın. Demek istediğiniz şeyi doğrudan söyleyin. Bunu yaparken kendinizi doğru ifade etmeye dikkat edin. Unutmayın en kibar ve başarılı yaklaşık en doğru olandır.



Konuşurken özür dilemekten ya da uzun açıklamalardan kaçının, bu sizin davranışınızın yanlış olduğu izlenimini verir.