İlişkiniz iyi olsa bile ayrılmanız gerektiğini gösteren 5 gizli işaret

İlişki içerisindeyken sorun olarak görmediğiniz pürüzler zamanlar büyüyebilir. Böyle bir durumda ilişkinizin sağlıksız hale gelmesi ve ayrılık kaçınılmazdır. İşte çirkinleşmeden önce ilişkinizi bitirmeniz gerektiğine dair işaretler...

İlişkiniz iyi olsa bile ayrılmanız gerektiğini gösteren 5 gizli işaret - 1

1- ASLINDA ONA İLGİ DUYMUYORSUNUZ AMA O SİZE İYİ DAVRANIYOR

Bu bir ilişki için çok büyük bir sorundur. İlk başlarda bu iki taraf için de önem arz etmese de zaman içinde karşı tarafın incinmesine sebep olacaktır. Bu nedenle en başından ilgi duymadığınız partnerinizle yolları ayırmanız daha doğru olacaktır.

N-LIFE HABERLERİ

İlişkiniz iyi olsa bile ayrılmanız gerektiğini gösteren 5 gizli işaret - 2

2- HAYATTA TAMAMEN ZIT HEDEFLERE SAHİPSENİZ

Hayattan beklentileriniz, gelecek planlarınız partnerinizle tamamen zıtsa bu ilerleyen zamanlarda uzlaşmanızı zorlaştırabilir.

İlişkiniz iyi olsa bile ayrılmanız gerektiğini gösteren 5 gizli işaret - 3

3- ONU UTANMADAN YAKINLARINIZLA TANIŞTIRAMIYORSANIZ

Partnerinizi yakınlarınızla tanıştırmaktan çekiniyor, ondan utanıyorsanız hemen o ilişkiyi noktalamalısınız. Çünkü o size ne kadar iyi davranırsa davransın, uzun vadede mutlu hissetmeyeceksiniz.

İlişkiniz iyi olsa bile ayrılmanız gerektiğini gösteren 5 gizli işaret - 4

4- ÇABALASANIZ DA MUTSUZ HİSSEDİYORSANIZ

Mutlu değilseniz, mutlu değilsinizdir. Bu konuda kendinize karşı dürüst olmalı ve tek başına devam etmeniz gerektiğini söylemelisiniz.

İlişkiniz iyi olsa bile ayrılmanız gerektiğini gösteren 5 gizli işaret - 5

5- ONU SIK SIK TERK ETMEYE ÇALIŞIYORSANIZ

Bu ilişkinizi bitirmeniz gerektiğine dair ciddi işaretlerden biridir. Eğer ona karşı duygularınız azaldıysa; ona saygı gösterin ve bu ilişkiyi bitirin. Çünkü böyle bir ilişki iki taraf için de acı vericidir.

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