İlişkiniz iyi olsa bile ayrılmanız gerektiğini gösteren 5 gizli işaret
İlişki içerisindeyken sorun olarak görmediğiniz pürüzler zamanlar büyüyebilir. Böyle bir durumda ilişkinizin sağlıksız hale gelmesi ve ayrılık kaçınılmazdır. İşte çirkinleşmeden önce ilişkinizi bitirmeniz gerektiğine dair işaretler...
1- ASLINDA ONA İLGİ DUYMUYORSUNUZ AMA O SİZE İYİ DAVRANIYOR
Bu bir ilişki için çok büyük bir sorundur. İlk başlarda bu iki taraf için de önem arz etmese de zaman içinde karşı tarafın incinmesine sebep olacaktır. Bu nedenle en başından ilgi duymadığınız partnerinizle yolları ayırmanız daha doğru olacaktır.