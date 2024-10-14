İlişkiniz iyi olsa bile ayrılmanız gerektiğini gösteren 5 gizli işaret

1- ASLINDA ONA İLGİ DUYMUYORSUNUZ AMA O SİZE İYİ DAVRANIYOR

Bu bir ilişki için çok büyük bir sorundur. İlk başlarda bu iki taraf için de önem arz etmese de zaman içinde karşı tarafın incinmesine sebep olacaktır. Bu nedenle en başından ilgi duymadığınız partnerinizle yolları ayırmanız daha doğru olacaktır.