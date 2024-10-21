İlişkiniz sizi strese soktuğunda yapmanız gereken 5 şey

YANLIŞINI KABUL EDİN, HAKLI OLDUĞUNUZDA İSE SESSİZ KALIN

Bir ilişkide yapılabilecek en zor şeylerden biri yanlışı kabul etmek ve haklı olduğunuzda sessiz kalmaktır. Ancak bu ilişkiniz için yapabileceğiniz en doğru şeydir, çünkü size tartışmalarınızı onarma fırsatı verir.