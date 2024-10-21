İlişkiniz sizi strese soktuğunda yapmanız gereken 5 şey

İlk zamanlarda bir ilişkide olmak mutluluktur. Partneriniz sizi üzmeye, size karşı herhangi bir yanlış yapmaya çekinir. Ancak bir süre sonra onu tüm kusurlarıyla görmeye başlarsınız. Böyle durumlarda strese girmek yerine birkaç hamle ile her şeyi çözebilirsiniz. İşte ilişkinizin stres yaratmak yerine stresi azaltması için yapmanız gerekenler...

İlişkiniz sizi strese soktuğunda yapmanız gereken 5 şey - 1

KONUŞUN

Sağlıklı bir ilişkide iletişim çok önemlidir. Partnerinize neye ihtiyacınız olduğunu, neyi sevdiğinizi ve neyi sevmediğinizi açıkça söylemeniz gerekir.

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İlişkiniz sizi strese soktuğunda yapmanız gereken 5 şey - 2

BEKLENTİLERE KAPILMAYIN

Hedefe takılıp kalmak anın tadını çıkarmanızı engeller. Bu sebeple ilişkide sizi üzecek ya da kıracak beklentiler yerine kimsenin mükemmel olmadığını kabul etmek mutlu olmanıza yardımcı olacaktır.

İlişkiniz sizi strese soktuğunda yapmanız gereken 5 şey - 3

YANLIŞINI KABUL EDİN, HAKLI OLDUĞUNUZDA İSE SESSİZ KALIN

Bir ilişkide yapılabilecek en zor şeylerden biri yanlışı kabul etmek ve haklı olduğunuzda sessiz kalmaktır. Ancak bu ilişkiniz için yapabileceğiniz en doğru şeydir, çünkü size tartışmalarınızı onarma fırsatı verir.

İlişkiniz sizi strese soktuğunda yapmanız gereken 5 şey - 4

ANLAYIŞLI OLUN

İlişkinizdeki sorunları çözmek istemek önemlidir. Ancak anlayışlı olup, onu dinlemezsiniz hiçbir şeyi çözemezsiniz. Partnerinizle geçmişinize yönelik konuşun, böylece birlikte nelerin üstesinden gelebileceğinizi görün.

İlişkiniz sizi strese soktuğunda yapmanız gereken 5 şey - 5

STRESTEN KURTULMAK İÇİN AKTİVİTE BULUN

Stresten kurtulmak için partnerinizle eğlenecek bir aktivite bulun. İyi anılar biriktirdiğiniz yerlere gidin, birlikte yürüyüş yapın.

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