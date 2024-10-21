İlişkiniz sizi strese soktuğunda yapmanız gereken 5 şey
İlk zamanlarda bir ilişkide olmak mutluluktur. Partneriniz sizi üzmeye, size karşı herhangi bir yanlış yapmaya çekinir. Ancak bir süre sonra onu tüm kusurlarıyla görmeye başlarsınız. Böyle durumlarda strese girmek yerine birkaç hamle ile her şeyi çözebilirsiniz. İşte ilişkinizin stres yaratmak yerine stresi azaltması için yapmanız gerekenler...
KONUŞUN
Sağlıklı bir ilişkide iletişim çok önemlidir. Partnerinize neye ihtiyacınız olduğunu, neyi sevdiğinizi ve neyi sevmediğinizi açıkça söylemeniz gerekir.