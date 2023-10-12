İlişkinizde tehlike çanlarının çaldığını gösteren işaretler (Red Flag nedir?)

Kendini farklı biri gibi tanıtmak

Daha ilişkinizin ilk başında kendini olmadığı biri gibi tanıtması önemli bir işarettir. Farklı biri gibi davranması, olduğu kişiyi gizlediği mesajını verebilir.

Eski sevgililerini eleştirmek

Ne kadar kötü ayrılmış olurlarsa olsun, eski sevgilisini hoş olmayan bir şekilde anması, bir gün sizin için aynı şeyleri söyleyebileceği anlamına gelebilir.