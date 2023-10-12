İlişkinizde tehlike çanlarının çaldığını gösteren işaretler (Red Flag nedir?)

Günümüzde sıkça kullanılan bir terim olan "red flag" bir ilişkide potansiyeli tehlikeli durumları ifade etmek için kullanılıyor. Bu işaretler, ilişkinizde ciddi sorunlar olduğunu önceden anlamanızı sağlayabilir. Gerektiğinde bu işaretlere müdahale etmek, sağlıklı bir ilişkinin sürdürülmesi açısından oldukça önemlidir. İşte dikkat etmeniz gereken işareler...

İlişkinizde tehlike çanlarının çaldığını gösteren işaretler (Red Flag nedir?) - 1

Kendini farklı biri gibi tanıtmak

Daha ilişkinizin ilk başında kendini olmadığı biri gibi tanıtması önemli bir işarettir. Farklı biri gibi davranması, olduğu kişiyi gizlediği mesajını verebilir.

Eski sevgililerini eleştirmek

Ne kadar kötü ayrılmış olurlarsa olsun, eski sevgilisini hoş olmayan bir şekilde anması, bir gün sizin için aynı şeyleri söyleyebileceği anlamına gelebilir.

N-LIFE HABERLERİ

İlişkinizde tehlike çanlarının çaldığını gösteren işaretler (Red Flag nedir?) - 2

Kıskançlık

Sizi sürekli kıskanması ve bu kıskançlığı kontrol etmekte zorlanması güven sorunlarına işaret edebilir.

Şiddet eğilimleri

Herhangi bir fiziksel veya duygusal şiddet belirtisi, ciddi bir tehlikenin habercisi olabilir.

İlişkinizde tehlike çanlarının çaldığını gösteren işaretler (Red Flag nedir?) - 3

Kontrolcü davranmak

Özgürlüğünüzü kısıtlaması veya kararlarınıza müdahale etmeye çalışması, ileride sorun yaşamanıza neden olabilir.

Çatışma halinde olmak

Sürekli olarak kahve etmek, hiçbir konuda uzlaşamamak iletişim sorunlarınız olduğunu gösterir.

İlişkinizde tehlike çanlarının çaldığını gösteren işaretler (Red Flag nedir?) - 4

Yalan söylemek

Size söylediğini yalanların sayısı giderek artıyorsa güvensizlik ve iletişim sorunları yaşabilirsiniz.

Hızlıca yeni bir ilişkiye başlamak

Birinden ayrılır ayrılmaz yeni bir partner arayışına girmeleri aslında yalnızlıktan korktukları veya birine bağlanma ihtiyacı hissettikleri anlamına gelebilir

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