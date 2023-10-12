İlişkinizde tehlike çanlarının çaldığını gösteren işaretler (Red Flag nedir?)
Günümüzde sıkça kullanılan bir terim olan "red flag" bir ilişkide potansiyeli tehlikeli durumları ifade etmek için kullanılıyor. Bu işaretler, ilişkinizde ciddi sorunlar olduğunu önceden anlamanızı sağlayabilir. Gerektiğinde bu işaretlere müdahale etmek, sağlıklı bir ilişkinin sürdürülmesi açısından oldukça önemlidir. İşte dikkat etmeniz gereken işareler...
Kendini farklı biri gibi tanıtmak
Daha ilişkinizin ilk başında kendini olmadığı biri gibi tanıtması önemli bir işarettir. Farklı biri gibi davranması, olduğu kişiyi gizlediği mesajını verebilir.
Eski sevgililerini eleştirmek
Ne kadar kötü ayrılmış olurlarsa olsun, eski sevgilisini hoş olmayan bir şekilde anması, bir gün sizin için aynı şeyleri söyleyebileceği anlamına gelebilir.