İlişkinizin çıkmaza girdiğini gösteren 3 net işaret: Sorunlar derin olabilir

1. HER KONUŞMA BİR TARTIŞMAYA MI DÖNÜŞÜYOR?

Partnerinizle yaptığınız her konuşma girişimi bir tartışmaya mı dönüşüyor veya garip bir sessizlikle mi sonuçlanıyor?

Etkili bir şekilde bağ kurmak veya iletişim kurmak zorlaştı mı? İkinizden hiçbiri duyulduğunu hissetmediğinde, boşluğa bağırmak ve o köprüyü yeniden inşa etmek imkansız gibi görünebilir. İletişimdeki bir kopukluk, solan bir ilişkinin ilk işaretlerinden biridir.





