İlk buluşmada asla sormamanız gereken 20 soru

İlk buluşmalar, heyecan verici olmasının yanı sıra tarafların birbirini tanımaması nedeniyle gergin geçebilir. Ancak doğru soruları sorarak, karşınızdaki kişiyi yeterince tanıyabilir ve aradaki belirsiz enerjiyi ortadan kaldırabilirsiniz.

İlk buluşmada asla sormamanız gereken 20 soru - 1

İlişki uzmanı Sabrina Romanoff, ilk buluşmaların daha çok vibe check yani karşılıklı keyif alıp almadığınızı anlamaya yönelik olması gerektiğini ifade ediyor. Uzman isme göre, çok fazla sorgulayıcı olmak, karşıdaki kişinin savunmaya geçmesine ve gardını almasına neden olabilir.

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İlk buluşmada asla sormamanız gereken 20 soru - 2

Verywell Mind'a konuşan Sabrina Romanoff, ilk buluşmada kaçınılması gereken 20 soruyu şöyle sıraladı:

  • Bu yaşta hala neden yalnızsın?
  • Son ilişkini neden bitirdin?
  • Eski sevgilin hakkında ne düşünüyorsun?
  • Kaç kişiyle çıktın?
  • Ne kadar para kazanıyorsun?
  • Kendi evin var mı?
  • Borcun var mı?
  • Kredi puanın ne kadar?
  • Neden terfi almadın?
  • Neden üniversiteye gitmedin?
  • Neden ailene yakın değilsin?
  • Kaç kilosun?
  • Saçların gerçek mi?
  • Neden spor yapmıyorsun?
  • Hep bu kadar mı yiyorsun?
  • Herhangi bir sağlık sorunun var mı?
  • Herhangi bir mental sağlık sorunun var mı?
  • İlaç kullanıyor musun?
  • Ne kadar içki içiyorsun?
  • Sigara içiyor musun?
İlk buluşmada asla sormamanız gereken 20 soru - 3

Sabrina Romanoff, ideal bir ilk buluşma için sorulması gereken soruları ise şu şekilde listeledi:

  • Hafta sonlarını nasıl geçirirsin?
  • Uzun bir günün ardından nasıl rahatlarsın?
  • Son zamanlarda eğlenceli bir tatil yaptın mı?
  • Hayalindeki tatil nasıl bir şey?
  • Hedeflerinden biri nedir?
  • En sevdiğin restoran neresi?
  • En sevdiğin film nedir?
  • Hangi müzik türünü seversin?
  • Son zamanlarda okuduğun güzel bir kitap var mı?
  • Dışarıda yapmaktan keyif aldığın şey?
  • En sevdiğin mevsim hangisi?
  • Bu yıl yaptığın en heyecan verici şey neydi?
  • Büyüyünce ne olmak istiyordun? 
  • Çocukluğundan en sevdiğin anı nedir?
  • “Ev” kelimesi sana ne ifade ediyor?
  • Dünyanın herhangi bir yerinde yaşayabilsen, nerede yaşamak isterdin?
  • Bir süper gücün olsaydı, bu ne olurdu?
  • Hangi ünlüyle akşam yemeği yemek istersin?
İlk buluşmada asla sormamanız gereken 20 soru - 4

Uzman isim, eğlenceli ve akıcı bir sohbet için dikkat edilmesi gereken ipuçlarını da paylaştı:

Açık uçlu sorular sorun: Basit bir "evet" veya "hayır" ile cevaplanabilecek sorular yerine, karşınızdaki kişiyi daha fazla konuşmaya teşvik eden açık uçlu sorular sorun.

Küçük detaylara dikkat edin: Romanoff, bir kişinin değerlerini, bakış açısını ve tutkusunu anlamak için konuşmanın küçük detaylarına dikkat edilmesini öneriyor. 

Gerçek olun: Kendiniz gibi davranın. Bu sayede karşı taraf da sizinle dürüst ve açık iletişim kuracaktır.


İlk buluşmada asla sormamanız gereken 20 soru - 5

Mizah anlayışınızı sergileyin: Mizah, ortamı yumuşatmanın harika bir yoludur. Ayrıca araştırmalar, mizahın bir partnerde en çok aranan özelliklerden biri olduğunu gösteriyor.

Aktif dinleyin: Telefonunuzu bir kenara koyun ve dikkatinizi tamamen karşınızdakine verin. Ne söylediğini dinleyin ve göz teması kurun.

İlgi gösterin: Eğer yanında rahat hissediyorsanız elini tutarak, koluna hafifçe dokunarak ya da yemeğinizden bir lokma vererek, ilginizi belli edebilirsiniz.

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