İlk buluşmada asla sormamanız gereken 20 soru

Mizah anlayışınızı sergileyin: Mizah, ortamı yumuşatmanın harika bir yoludur. Ayrıca araştırmalar, mizahın bir partnerde en çok aranan özelliklerden biri olduğunu gösteriyor.

Aktif dinleyin: Telefonunuzu bir kenara koyun ve dikkatinizi tamamen karşınızdakine verin. Ne söylediğini dinleyin ve göz teması kurun.

İlgi gösterin: Eğer yanında rahat hissediyorsanız elini tutarak, koluna hafifçe dokunarak ya da yemeğinizden bir lokma vererek, ilginizi belli edebilirsiniz.