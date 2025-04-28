İlk buluşmada asla sormamanız gereken 20 soru
İlk buluşmalar, heyecan verici olmasının yanı sıra tarafların birbirini tanımaması nedeniyle gergin geçebilir. Ancak doğru soruları sorarak, karşınızdaki kişiyi yeterince tanıyabilir ve aradaki belirsiz enerjiyi ortadan kaldırabilirsiniz.
İlişki uzmanı Sabrina Romanoff, ilk buluşmaların daha çok vibe check yani karşılıklı keyif alıp almadığınızı anlamaya yönelik olması gerektiğini ifade ediyor. Uzman isme göre, çok fazla sorgulayıcı olmak, karşıdaki kişinin savunmaya geçmesine ve gardını almasına neden olabilir.