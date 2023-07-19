İlk buluşmada çekiciliğinizi arttıracak 5 hamle

2- SOHBETİ DENGEDE TUTUN

İlk buluşmada amaç; uyumlu olup olmadığınızı ve ortak noktalarınız olup olmadığını keşfetmektir. Bu noktada karşınızdaki kişiyle bir daha görüşüp görüşmeyeceğinize de karar vermeniz gerekir.



İşte burada konuşma yeteneğinizin devreye girmesi gerekir. Çünkü ilk buluşmada ya sadece susan ya da sadece konuşan taraf olmak istemiyorsanız sohbeti ilerleterek bunu dengeleyebilirsiniz.