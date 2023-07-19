İlk buluşmada çekiciliğinizi arttıracak 5 hamle
İlk buluşma birçok insan için oldukça zordur. Çünkü artan heyecanınız, gergin görünmenize ve elinizin ayağınızın karışmasına sebep olur. İşte ilk buluşmada daha çekici görünmek için yapabilecekleriniz...
1- FİLMLER YERİNE SEYAHATLERDEN BAHSEDİN
İlk buluşmada sevdiğiniz ya da hoşlanmadığınız filmlerden konuşmak yerine seyahatlerinizi anlatabilirsiniz. Hatta bunun yanında gitmek istediğiniz yerleri de paylaşabilirsiniz. Çünkü film daha spesifik olsa da seyahat herkes için ilgi çekici bir konudur.