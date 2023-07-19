İlk buluşmada çekiciliğinizi arttıracak 5 hamle

İlk buluşma birçok insan için oldukça zordur. Çünkü artan heyecanınız, gergin görünmenize ve elinizin ayağınızın karışmasına sebep olur. İşte ilk buluşmada daha çekici görünmek için yapabilecekleriniz...

İlk buluşmada çekiciliğinizi arttıracak 5 hamle - 1

1- FİLMLER YERİNE SEYAHATLERDEN BAHSEDİN

İlk buluşmada sevdiğiniz ya da hoşlanmadığınız filmlerden konuşmak yerine seyahatlerinizi anlatabilirsiniz. Hatta bunun yanında gitmek istediğiniz yerleri de paylaşabilirsiniz. Çünkü film daha spesifik olsa da seyahat herkes için ilgi çekici bir konudur.

N-LIFE HABERLERİ

İlk buluşmada çekiciliğinizi arttıracak 5 hamle - 2

2- SOHBETİ DENGEDE TUTUN

İlk buluşmada amaç; uyumlu olup olmadığınızı ve ortak noktalarınız olup olmadığını keşfetmektir. Bu noktada karşınızdaki kişiyle bir daha görüşüp görüşmeyeceğinize de karar vermeniz gerekir.

İşte burada konuşma yeteneğinizin devreye girmesi gerekir. Çünkü ilk buluşmada ya sadece susan ya da sadece konuşan taraf olmak istemiyorsanız sohbeti ilerleterek bunu dengeleyebilirsiniz.

İlk buluşmada çekiciliğinizi arttıracak 5 hamle - 3

3- KENDİNİZLE İLGİLİ AÇIK OLUN

Karşınızdaki insanı etkilemek ve aranızda bir bağ oluşturmak için ona karşı açık olmanız önemlidir. Bu sebeple -ölçüyü kaçırmadan- kendinizle ilgili kişisel ve duygusal bilgileri, karşınızdaki kişiyle paylaşabilirsiniz. Böylece onun sizi tanımasını ve daha da merak etmesini sağlayabilirsiniz.

İlk buluşmada çekiciliğinizi arttıracak 5 hamle - 4

4- SOHBETİ DERİNLEŞTİRİN

İlk buluşmada genel geçer sohbetler yerine başka konular hakkında (Hiç birini kırdın mı? vs. gibi) konuşabilirsiniz. Bu hem aranızdaki sohbeti derinleştirecek hem de birbirinizi tanımanızı kolaylaştıracaktır.

İlk buluşmada çekiciliğinizi arttıracak 5 hamle - 5

5- KARŞINIZDAKİ İNSANI FİZİKSEL OLARAK ÇEKİCİ BULUYORSANIZ BUNU DİLE GETİRİN

Eğer karşınızdaki insanla sadece fiziksel olarak çekici bulduğunuz için bir araya geldiyseniz bunu dile getirmeniz gerekir. Aksi halde ilerleyen süreçte bu durum onun duygularını incitebilir.

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