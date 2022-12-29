İlk buluşmada konuşulabilecek 8 eğlenceli konu

SORU SORMA OYUNU

İlk buluşmada hem kendiniz hakkında konuşacak hem de birbirinize sorular yönelteceksiniz ama bunu eğlenceli bir oyuna dönüştürebilirsiniz. Birbirinize “O mu bu?” türünden rastgele sorular sorabilirsiniz.

ESKİ RANDEVULARINI SORUN

Bu konu size konuşması zor ve ilk etapta fazla samimi gelebilir ama aksine rahatlamanızı sağlayabilir. Talihsiz randevular komik anıları akıllara getirip eğlenmenizi sağlayabilir.