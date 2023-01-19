İlk defa seyahate çıkacak çiftlere önemli tavsiyeler

Onu ne kadar iyi tanıyorsunuz?
Birlikte uzun bir yolculuğa çıktığınız kişiyi ne kadar iyi tanırsanız o kadar rahat edersiniz. İkinizin de zevk alacağı etkinlikler seçmeye ve birbirinizin sevmediği şeyleri seyahat esnasında yapmamaya özen gösterin.
Bütçesiz yola çıkmayın
İkinizin de giderleri farklı ve harcamalarınızı ona göre planlamak istiyorsunuz. Tatil planı yaparken ortak bir bütçede buluşun. Harcamalarınızı gerektiği yerde kısıtlamayı bilin.
Yeni insanlarla tanışmaktan çekinmeyin
Seyahate beraber çıkmış olabilirsiniz ama yeni insanlarla tanışmaktan da korkmayın. Tatilde tanıştığınız insanlar sayesinde farklı kültürleri tanıyabilir, yeni deneyimlere yelken açabilirsiniz.
Sınırları zorlamayın
Seyahat ederken birbirinizin korkularına da tanık olacaksınız. Sevgilinizin yapmaktan hoşlanmayacağı şeyler konusunda ısrarcı olmayın. Tatil, kişiyi konfor alanından zorlama çıkarmak için iyi bir zaman olmayabilir.
Hep beraber vakit geçirmek zorunda değilsiniz
Tatile beraber çıkmış olabilirsiniz ama farklı şeylerden hoşlanıyorsanız ayrı bir şekilde vakit geçirmenize sakınca yok. Siz bir kitapçıyı ziyaret ederken sevgiliniz hediye dükkanları gezebilir.
Uzlaşmaya çalışın
Bazı konularda ayrı düşebilirsiniz. İlişkinizin devamlılığı ve tatilinizin güzel geçmesi için ortak bir karara varmaya çalışın.