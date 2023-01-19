İlk defa seyahate çıkacak çiftlere önemli tavsiyeler

Onu ne kadar iyi tanıyorsunuz?

Birlikte uzun bir yolculuğa çıktığınız kişiyi ne kadar iyi tanırsanız o kadar rahat edersiniz. İkinizin de zevk alacağı etkinlikler seçmeye ve birbirinizin sevmediği şeyleri seyahat esnasında yapmamaya özen gösterin.





Bütçesiz yola çıkmayın

İkinizin de giderleri farklı ve harcamalarınızı ona göre planlamak istiyorsunuz. Tatil planı yaparken ortak bir bütçede buluşun. Harcamalarınızı gerektiği yerde kısıtlamayı bilin.