İngiliz psikolog uyardı! Partnerinizin eski sevgilisini stalklamak sizi hasta edebilir

ÇOCUKLUK TRAVMALARININ ETKİSİ BÜYÜK

Rebecca Sendromu'nun çoğu zaman çocukluk travmalarından kaynaklandığını belirten Ingham, ''Ebeveynlerimizin, kardeşlerimizle bizden daha çok ilgilenmesi, dışlanmış ve ihmal edilmiş hissetmemize neden olabilir. Eğer bu ötekileştirilmenin bizde yarattığı hasar üzerine çalışmazsak, yetişkinken yaşadığımız romantik ilişkilerimiz olumsuz etkilenebilir'' dedi.

Uzman isim, bu tür duygularla baş edilmediği takdirde, mutlaka bir psikoloğa danışılması gerektiğinin de altını çizdi.