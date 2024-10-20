İngiliz psikolog uyardı! Partnerinizin eski sevgilisini stalklamak sizi hasta edebilir

İngiliz psikoterapist Toby Ingham, partnerinizin romantik geçmişini merak etmenin, 'Rebecca Sendromu' adı verilen bir psikolojik hastalığa yol açabileceği konusunda uyardı.

İngiliz psikolog uyardı! Partnerinizin eski sevgilisini stalklamak sizi hasta edebilir - 1

Kıskançlık üzerine yapılan son araştırmalarda, erkeklerin yüzde 79'unun, kadınların ise yüzde 66'sının romantik ilişkilerde kıskanç tavırlar sergilediği ortaya çıktı. Ancak eğer bu kıskançlığın büyük bir kısmı, partnerin eski sevgilisinden kaynaklanıyorsa, 'Rebecca Sendromu' adı verilen bir psikolojik hastalığa yakalanmış olabilirsiniz.

N-LIFE HABERLERİ

İngiliz psikolog uyardı! Partnerinizin eski sevgilisini stalklamak sizi hasta edebilir - 2

Rebecca Sendromu, adını Daphne du Maurier'in 1938 tarihli romanı Rebecca'dan alıyor. 'Geriye dönük kıskançlık' olarak da adlandırılan Rebecca Sendromu'nda, kişiler kendilerini partnerlerinin eski sevgilileriyle kıyaslıyor.

İngiliz psikolog uyardı! Partnerinizin eski sevgilisini stalklamak sizi hasta edebilir - 3

Psikolog Toby Ingham, bu durumun zamanla önlenemez bir özgüvensizliğe dönüşebileceği konusunda uyardı.

İngiliz psikolog uyardı! Partnerinizin eski sevgilisini stalklamak sizi hasta edebilir - 4

İngiliz psikologa göre, ilişkinizin kalitesini koruyabilmek için partnerinizin özellikle cinsel geçmişi hakkında sorular sormaktan kaçınmanız gerekiyor.

İngiliz psikolog uyardı! Partnerinizin eski sevgilisini stalklamak sizi hasta edebilir - 5

Toby Ingham, sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla daha fazla kişinin Rebecca Sendromu'na yakalandığını belirtiyor. Çünkü sosyal medya platformları, geriye dönük verilerin en kolay ulaşılabildiği yerler.

İngiliz psikolog uyardı! Partnerinizin eski sevgilisini stalklamak sizi hasta edebilir - 6

ÇOCUKLUK TRAVMALARININ ETKİSİ BÜYÜK

Rebecca Sendromu'nun çoğu zaman çocukluk travmalarından kaynaklandığını belirten Ingham, ''Ebeveynlerimizin, kardeşlerimizle bizden daha çok ilgilenmesi, dışlanmış ve ihmal edilmiş hissetmemize neden olabilir. Eğer bu ötekileştirilmenin bizde yarattığı hasar üzerine çalışmazsak, yetişkinken yaşadığımız romantik ilişkilerimiz olumsuz etkilenebilir'' dedi.

Uzman isim, bu tür duygularla baş edilmediği takdirde, mutlaka bir psikoloğa danışılması gerektiğinin de altını çizdi.

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