İngiliz psikolog uyardı! Partnerinizin eski sevgilisini stalklamak sizi hasta edebilir
İngiliz psikoterapist Toby Ingham, partnerinizin romantik geçmişini merak etmenin, 'Rebecca Sendromu' adı verilen bir psikolojik hastalığa yol açabileceği konusunda uyardı.
Kıskançlık üzerine yapılan son araştırmalarda, erkeklerin yüzde 79'unun, kadınların ise yüzde 66'sının romantik ilişkilerde kıskanç tavırlar sergilediği ortaya çıktı. Ancak eğer bu kıskançlığın büyük bir kısmı, partnerin eski sevgilisinden kaynaklanıyorsa, 'Rebecca Sendromu' adı verilen bir psikolojik hastalığa yakalanmış olabilirsiniz.