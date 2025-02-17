İnsan ömründe kaç kez aşık olur?

İKİNCİ AŞK ÇATIŞMA İÇERİYOR

İlişki uzmanları, ikinci aşkın ise yoğun çatışmalar içerdiğini, bu durumun da toksik bir döngüye sebep olabileceğini söylüyor. Tutkunun ve şehvetin yüksek olduğu ikinci aşk, birçok kişi tarafından yıllar geçse de unutulmuyor çünkü ''ruhun aynası'' olarak tanımlanıyor.

Roxie Nafousi, çiftlerin ikinci aşkta güven problemleri ve yaralarıyla yüzleştiğini ifade ediyor. İkinci aşk, çoğu zaman büyük kalp kırıklıkları ve acılarla sona eriyor.