İnsan ömründe kaç kez aşık olur?
Bir kişiye duyulan yüksek sevgi ve bağlılık duygusu olarak tanımlanan aşk, psikolojiye göre biyolojik dürtüler ve şefkatin karışımı sonucu da ortaya çıkabilir. Her insanın ömründe en fazla 3 kez aşık olabileceğini öne süren ilişki uzmanı Helen Fisher'a göre ise bunlardan en toksik olanı ikinci aşk.
İLK AŞK ACEMİ DUYGULARA DAYANIYOR
Genellikle gençlik aşkı olarak tanımlanan ilk aşk, birçok bireyin hayat karşısında toy olduğu yıllara denk geliyor. Yaşam koçu Mark Manson, ilk aşkın fiziksel ve davranışsal çekime dayalı olduğunu ve beynin üreme içgüdüyle ortaya çıktığını iddia ediyor. Bireyler, bu aşkı her ne kadar masalsı bulsalar da, daha sonra yaşayacakları duygusal tecrübelerin yanında oldukça yüzeysel kalıyor.