İnsanlar neden birbirini öper?

Dünyada her anne ve çocuğun birbirini yanaktan öptüğünü veya her çiftin sevgilerini göstermek için dudaktan dudağa öpüştüğünü düşünüyoruz. Ancak, öpüşmek sandığımız kadar yaygın bir durum olmayabilir.

168 farklı kültür üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, toplumların yarısından azı dudaklarıyla öpüşmeyi tercih ediyor.

Nevada Las Vegas Üniversitesi'nden William Jankowiak, ebeveyn-çocuk öpücüğü veya selamlama gibi şeyler dışında, tüm dünyanın yalnızca yüzde 46'sının dudaktan dudağa öpüşmeyi romantik anlamda kullandığını söylüyor.