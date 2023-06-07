İnsanlar uyumsuz olduklarını bildikleri halde ilişkiye nasıl devam eder?

2- PARTNERİNİZİN İSTEKLERİ KONUSUNDA ESNEK OLUN

Hayatınızdaki kişiyi olduğu kabul etmek, onun sizden farklı olduğunu algılamak ve bu doğrultuda onun istekleriyle ilgili daha esnek davranmak sizi mutlu edecektir. Bu, ilişkinize de olumlu yansıyacaktır.