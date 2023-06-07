İnsanlar uyumsuz olduklarını bildikleri halde ilişkiye nasıl devam eder?

İnsanlar "mükemmel eşi", mutlu ve sevgi dolu bir yaşam için tüm istek ve arzuları yerine getirecek özel kişiyi ararlar. Günümüzde daha da kolaylaşan flört sayesinde herkes mükemmel bir partner bulduğunu zannediyor.
Ancak zaman içinde partnerlerinin sandıkları kişi olmadığını keşfettiklerinde hayal kırıklığına uğruyorlar.
İlk başta sizi onlara çeken nitelikler, zaman içinde şikayet ettiğiniz özellikler haline gelebiliyor. Çünkü bireyler, kendilerinde olmayan özellikleri karşılarındaki kişide arar.
Ancak ilişkinizin gelişmesini gerçekten isterseniz ve bu konuda çaba sarf ederseniz aranızdaki uyumsuzluğa rağmen mutlu bir birliktelik yaşayabilirsiniz. İşte uyumsuz bir birlikteliği yönetmek için 4 ipucu...
Sizin ve partnerinizin farklı yönlerini takdir edin. Başlangıçta sizi birbirinize çeken özelliklerin bunlar olduğunu unutmayın. Bu nedenle farklılıklarınıza olumlu yaklaşın.
Hayatınızdaki kişiyi olduğu kabul etmek, onun sizden farklı olduğunu algılamak ve bu doğrultuda onun istekleriyle ilgili daha esnek davranmak sizi mutlu edecektir. Bu, ilişkinize de olumlu yansıyacaktır.
Partnerinize, yapmayı sevdiği bir aktivitede eşlik etmek ya da onun ilgilendiği bir konuya dahil olmak için çaba sarf etmek sizi yakınlaştıracaktır.
Ya da birlikte yepyeni bir hobi keşfedebilirsiniz. Tercih sizin...
Partnerinizi sadece kendisi olduğu için sevmek; sizin için, ilişkiniz için yaptıklarını takdir etmek aranızdaki bağı derinleştirecektir.
Unutmayın, koşulsuz sevgi, büyüyen ve kalıcı bir birlikteliğin yapı malzemesidir.