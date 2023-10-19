İnsanların sizden uzaklaşmasının 5 sebebi
Hayatınıza giren insanların bir süre sonra sizle görüşmek istememelerinin sebebini onlarda arıyorsanız yanılıyor olabilirsiniz. İşte insanların sizi hayatından çıkarmasının nedenleri...
1- HİÇ "TEŞEKKÜR EDERİM" DEMEDİĞİNİZ İÇİN
İkili ilişkilerde tavırlarınız her zaman önemlidir. Bu sebeple hayatınızdaki insanları sizin için yaptıkları konusunda takdir edin. Teşekkür etmek iki saniyenizi alır ve karşınızdaki kişinin sizin hakkınızda ne hissettiğini değiştirir.