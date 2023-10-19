İnsanların sizden uzaklaşmasının 5 sebebi

Hayatınıza giren insanların bir süre sonra sizle görüşmek istememelerinin sebebini onlarda arıyorsanız yanılıyor olabilirsiniz. İşte insanların sizi hayatından çıkarmasının nedenleri...

İnsanların sizden uzaklaşmasının 5 sebebi - 1

1- HİÇ "TEŞEKKÜR EDERİM" DEMEDİĞİNİZ İÇİN

İkili ilişkilerde tavırlarınız her zaman önemlidir. Bu sebeple hayatınızdaki insanları sizin için  yaptıkları konusunda takdir edin. Teşekkür etmek iki saniyenizi alır ve karşınızdaki kişinin sizin hakkınızda ne hissettiğini değiştirir.

N-LIFE HABERLERİ

İnsanların sizden uzaklaşmasının 5 sebebi - 2

2- BAŞKALARINA İYİ DAVRANMADIĞINIZ İÇİN

Birlikte gittiğiniz yerlerde sizin kaba davranışlarınız, hayatınızdaki kişinin dikkatini çekebilir. Çünkü başkalarına sergilediğiniz kaba davranışlar, onlara da böyle davranacağınızı düşündürür.

İnsanların sizden uzaklaşmasının 5 sebebi - 3

3- BENCİL OLDUĞUNUZ İÇİN

Başkalarının istek ve ihtiyaçlarına saygı duymak, onları dikkate almak karşınızdakine değer verdiğinizi gösterir. Ancak kendi isteklerinizi sürekli ön planda tutmanız, ilişkilerinizi zedeleyebilir.

İnsanların sizden uzaklaşmasının 5 sebebi - 4

4- ARKADAŞLARININ ÖNÜNDE ONLARI UTANDIRDIĞINIZ İÇİN

Toplum içinde hayatınızdaki kişiyle kavga etmek ya da onunla arkadaşlarının yanında dalga geçmek husursuzluk yaratacaktır. Bu da o kişinin sizden uzaklaşmasına sebep olabilir.

İnsanların sizden uzaklaşmasının 5 sebebi - 5

5- ONA KABA DAVRANDIĞINIZ İÇİN

Karşılıklı nezaket ve saygı, ilişkinin yürümesine yardımcı olur. Bu sebeple birine karşı saygısız ya da kaba davranışlar sergilemek sizin aleyhinize olacaktır.

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