İş arkadaşından sevgili olur mu?

İŞ ARKADAŞLARIMIZLA DAHA ÇOK ZAMAN GEÇİRİYORUZ

2017 verilerine göre, ABD'deki her 10 çiftten 1’i iş yerinde tanıştığını söylüyor. 20 ile 50 yaş arasındaki insanların iş arkadaşlarıyla, arkadaşlarıyla geçirdiklerinden neredeyse dört kat daha fazla zaman geçirdiklerini gösteren bazı veriler, bu araştırmayı doğruluyor.

ABD Cornell Üniversitesi'nden Vanessa Bohns, "Bu kadar çok insanın iş yerindeki insanlarla romantik ilişkiler kurması aslında şaşırtıcı değil, çünkü iş hayatı giderek daha fazla zamanımızı alıyor" ifadesini kullanıyor.