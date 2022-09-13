İş arkadaşından sevgili olur mu?

Haberler - ntv.com.tr | 13.09.2022 - 15:33 - Son Güncelleme : 13.09.2022 - 15:37
İş arkadaşlarınızı ailenizden ya da arkadaşlarınızdan daha sık görüyor olabilirsiniz. Bu da ilişkinizin daha ileri boyutlara taşınmasına sebep olabilir. Günümüzde pek çok insan hayatının aşkını iş ortamından bulabiliyor.
Bir meslektaşınıza göz kırpan bir emoji göndermeniz veya kahve makinesinin üzerinden bir bakış atmanız bile yeni bir aşkın doğmasına sebep olabilir. ABD İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği'nin (SHRM) 2022 verilerine göre, çalışanlar evde çalışmaya başladığından beri iş yerindeki romantik ilişkiler arttı.
Ankete katılan 550 Amerikalının üçte biri, pandemi sırasında bir meslektaşıyla ilişkiye başladıklarını veya sürdürdüklerini yanıtladı. Bu pandemiden önceki verilere göre yüzde 6’lık bir artış anlamına geliyor. Uzmanlar, iş arkadaşlarıyla artan romantik ilişkilerin altında birkaç sebep yattığını belirtiyor.
'İş arkadaşının sevgiliye dönüşme' fikri biraz tabu gibi görülse de, ankete katılanların yüzde 75'i meslektaşlarının birbirleriyle çıkmasının sorun olmadığını düşünüyor.
Elbette hepimiz hayatımızda en az bir kere iş arkadaşımızı çekici bulmuşuzdur. Bazı şirketler için bu tarz romantik ilişkiler hoş görülmese de iş arkadaşları arasındaki romantizm yıllardır hatta yüzyıllardır sürüyor.
2017 verilerine göre, ABD'deki her 10 çiftten 1’i iş yerinde tanıştığını söylüyor. 20 ile 50 yaş arasındaki insanların iş arkadaşlarıyla, arkadaşlarıyla geçirdiklerinden neredeyse dört kat daha fazla zaman geçirdiklerini gösteren bazı veriler, bu araştırmayı doğruluyor.
ABD Cornell Üniversitesi'nden Vanessa Bohns, "Bu kadar çok insanın iş yerindeki insanlarla romantik ilişkiler kurması aslında şaşırtıcı değil, çünkü iş hayatı giderek daha fazla zamanımızı alıyor" ifadesini kullanıyor.
ABD Michigan Üniversitesi'nden Amie Gordon, iş yerindeki ilişkilerin gelişmesi için iki kilit etkenin önemli olduğunu söylüyor: yakınlık ve aşinalık. Bir kişi bir şeyi (veya birini) ne kadar çok görürse, onu sevmeye o kadar yatkın olur. Fiziksel olarak birini ne kadar sık görürsek ve onlarla ne kadar çok etkileşim kurarsak, aradaki çekim o kadar artar. Bu da hem duygusal hem de fiziksel yakınlığın artmasına sebep olur.
Bu yakınlığın oluşmasındaki bir başka sebep ise benzer işleri yapmak. Eğer ikinizde avukatsanız ve aynı şekilde eğitildiyseniz, dünyayı benzer şekilde algılama olasılığınız yüksektir.
Ofis romantizmi her ne kadar kaçınılmaz olsa da yine de karmaşık bir durum. İş arkadaşlarının romantik bir ilişkiye başlaması, cinsel taciz iddialarını artırabilir veya çıkar çatışmaları yaratabilir. Ayrıca bir ofis romantizmi ekibin geri kalanını rahatsız edebilir ve performansı etkileyebilir.
Eğer ofisteki biriyle iş dışında farklı bir ilişki kurmak istiyorsanız, uzmanlar sizi nedenlerinizi düşünmeye, artıları ve eksileri tartmaya çağırıyor. En önemlisi, bir patronla ve sizden daha üst düzeyde olan biriyle ilişki içindeyseniz, çok daha karmaşık bir durum içinde kendinizi bulabilirsiniz.