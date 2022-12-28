Kadınlar erkeklerin evli ya da bekar olduğunu kokusuna göre ayırt edebiliyor

"DAHA GÜÇLÜ VÜCUT KOKUSU SİZİ ÖNE ÇIKARIYOR"

Hangi erkeğin evli olup hangisinin bekar olduğunu bilmeyen her kadın, 3 bekar ve 3 evli erkeğe ait tişörtleri kokladı ve vesikalık fotoğraflarını inceledi. Araştırma sonuçlarında kadınların hepsinin, bekar erkeklerin vücut kokusunu daha çekici bulduğu ortaya çıktı.

Independent Türkçe’de yayınlanan habere göre, Frontiers in Psychology’de yayımlanan araştırmanın yazarlarından Mehmet Mahmut, birkaç hafta önce Newsweek'e konuyla ilgili "Daha güçlü vücut kokusu, daha çok öne çıkmanızı sağlayabilir. Muhtemelen baskınlık sinyali veriyorsunuz" ifadelerini kullandı.