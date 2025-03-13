Kadınların ilişkide beklediği 8 anlamlı hareket

1- DİKKATLE DİNLEME

Akıllı telefonlar ve dikkat dağıtıcı şeylerin olduğu bir çağda, bölünmemiş dikkatinizi vermeniz nadir ama güçlü bir harekettir. İster sohbet ediyor olun ister birlikte vakit geçiriyor olun, telefonunuzu bir kenara koyup gerçekten dinlemek, onun kendini önemli ve değerli hissetmesini sağlar. Bazen gerçekten bir tavsiye değil, zor zamanlarda duygusal desteğiniz ve anlayışınız arıyordur.



2-SÜRPRİZLER



Sürprizler pahalı olmak zorunda değil; sadece anlamlı olmaları yeterli. Ona sıradan bir şekilde bahsettiği bir kitap veya makyaj malzemesi götürmek, gün ortasında içten bir mesaj göndermek veya spontane bir gezi planlamak, ayrı olduğunuzda bile onu düşündüğünüzü gösterir.





