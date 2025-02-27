Kadınların kırık kalp sendromundan ölme ihtimali erkeklerden daha fazla: İşte nedeni

''Kırık kalp sendromu" olarak bilinen Takotsubo kardiyomiyopatisi, genellikle stresli olaylar sonucu ortaya çıkan nadir bir kalp rahatsızlığıdır. Yapılan araştırmalar, kırık kalp sendromunun kadınları daha olumsuz yönde etkilediğini ve özellikle orta yaşlı kadınların risk grubunda olduğunu ortaya koydu.

Kadınların kırık kalp sendromundan ölme ihtimali erkeklerden daha fazla: İşte nedeni - 1

Stres kaynaklı kardiyomiyopati olarak da ifade edilen kırık kalp sendromu, kişinin kalp krizi belirtileri göstermesi ancak atardamarlarında herhangi bir tıkanıklık olmamasıyla teşhis edilir.

N-LIFE HABERLERİ

Kadınların kırık kalp sendromundan ölme ihtimali erkeklerden daha fazla: İşte nedeni - 2

Ekim 2021’de yapılan bir araştırma, 135.463 kırık kalp sendromu vakasını inceledi ve bu vakaların yüzde 88,3’ünün kadınlarda olduğunu buldu. En büyük risk altında olanlar ise orta yaş ve üzeri kadınlardı. Ayrıca, yaşlı kadınların bu durumu daha fazla yaşama olasılığı, genç kadınlara ve erkeklere kıyasla 10 kat daha fazla olarak tespit edildi. Kırık kalp sendromu belirtileri arasında ise göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi semptomlar bulunuyor.

Kadınların kırık kalp sendromundan ölme ihtimali erkeklerden daha fazla: İşte nedeni - 3

Kırık kalp sendromunun bilimsel olarak tanınması ise 2005’te Johns Hopkins Üniversitesi’nden bir kardiyolog ekibinin yayınladığı araştırmayla başladı. Bu çalışma, durumun sanıldığından daha yaygın olduğunu ve genellikle başka bir hastalıkla karıştırıldığını gösterdi.

Araştırmacılar, kırık kalp sendromunu, stres hormonlarındaki artışla birlikte kalbin aniden zayıflaması olarak tanımladı. Cheng, az bilinen hastalığı “Stresli bir zihin ile kırık bir kalp arasındaki biyolojik bağlantının kanıtı'' sözleriyle açıkladı.

Kadınların kırık kalp sendromundan ölme ihtimali erkeklerden daha fazla: İşte nedeni - 4

KADINLAR NEDEN DAHA FAZLA RİSK ALTINDA?

Uzmanlar, kırık kalp sendromunun kadınlarda daha fazla görülmesini, kadınların kalbinin yıllar içinde strese karşı daha güçsüz düşmesi olarak yorumluyor. Kardiyolog Dr. Jennifer Wong, ''Pandemi sırasında stresin artmış olması da kadınlarda vaka oranlarını yükseltmiş olabilir'' dedi.

Doktorlar, kırık kalp sendromunu önlemek için kalp hastalıkları riskini azaltmaya yönelik yaşam tarzı tavsiyeleri sunuyor. Bu noktada stres yönetimi oldukça önemli ancak American Heart Association, her yaşta kalp sağlığını korumak için sağlıklı ve dengeli bir diyet ile düzenli egzersiz yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

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