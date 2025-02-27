Kadınların kırık kalp sendromundan ölme ihtimali erkeklerden daha fazla: İşte nedeni

Kırık kalp sendromunun bilimsel olarak tanınması ise 2005’te Johns Hopkins Üniversitesi’nden bir kardiyolog ekibinin yayınladığı araştırmayla başladı. Bu çalışma, durumun sanıldığından daha yaygın olduğunu ve genellikle başka bir hastalıkla karıştırıldığını gösterdi.

Araştırmacılar, kırık kalp sendromunu, stres hormonlarındaki artışla birlikte kalbin aniden zayıflaması olarak tanımladı. Cheng, az bilinen hastalığı “Stresli bir zihin ile kırık bir kalp arasındaki biyolojik bağlantının kanıtı'' sözleriyle açıkladı.