Kadınların kırık kalp sendromundan ölme ihtimali erkeklerden daha fazla: İşte nedeni
''Kırık kalp sendromu" olarak bilinen Takotsubo kardiyomiyopatisi, genellikle stresli olaylar sonucu ortaya çıkan nadir bir kalp rahatsızlığıdır. Yapılan araştırmalar, kırık kalp sendromunun kadınları daha olumsuz yönde etkilediğini ve özellikle orta yaşlı kadınların risk grubunda olduğunu ortaya koydu.
Stres kaynaklı kardiyomiyopati olarak da ifade edilen kırık kalp sendromu, kişinin kalp krizi belirtileri göstermesi ancak atardamarlarında herhangi bir tıkanıklık olmamasıyla teşhis edilir.