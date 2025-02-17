Kendinize şefkat göstermediğinizi gösteren 5 sessiz işaret
Yaşam kalitesini düşüren yoğun içsel huzursuzlukların altında, bireylerin kendilerine yeterince iyi davranamaması yatabilir. Öz şefkat eksikliğinin genellikle 5 işaretle ortaya çıkabileceğini belirten Psychology Today uzmanları, günlük hayatın akışında yapılan hataların büyük bir kusurdan çok bir gelişim fırsatı olarak değerlendirilmesini öneriyor.
ÖZ ELEŞTİRİNİN DOZUNU KAÇIRMAK
Kendinize karşı sert olmanız, her zaman dürüst veya objektif bir insan olduğunuz anlamına gelmez. Klinik psikologlar, hatalarınızla yüzleşirken kendinize karşı daha nazik olmanızı tavsiye ediyor. Aksi takdirde, yaşanılan olumsuz deneyimler, iç huzurunuzun günden güne azalmasına neden olabilir.