Kendinize şefkat göstermediğinizi gösteren 5 sessiz işaret

Yaşam kalitesini düşüren yoğun içsel huzursuzlukların altında, bireylerin kendilerine yeterince iyi davranamaması yatabilir. Öz şefkat eksikliğinin genellikle 5 işaretle ortaya çıkabileceğini belirten Psychology Today uzmanları, günlük hayatın akışında yapılan hataların büyük bir kusurdan çok bir gelişim fırsatı olarak değerlendirilmesini öneriyor.

Kendinize şefkat göstermediğinizi gösteren 5 sessiz işaret - 1

ÖZ ELEŞTİRİNİN DOZUNU KAÇIRMAK

Kendinize karşı sert olmanız, her zaman dürüst veya objektif bir insan olduğunuz anlamına gelmez. Klinik psikologlar, hatalarınızla yüzleşirken kendinize karşı daha nazik olmanızı tavsiye ediyor. Aksi takdirde, yaşanılan olumsuz deneyimler, iç huzurunuzun günden güne azalmasına neden olabilir.

N-LIFE HABERLERİ

Kendinize şefkat göstermediğinizi gösteren 5 sessiz işaret - 2

HIRSLI OLMAKTAN KAÇINMAK

Birçok kişi, hırsın öz şefkate zarar verebileceğini düşünüyor ancak daha önce yapılan analizler, yüksek performans ve öz şefkat kavramlarının birbiriyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

Kendinize şefkat göstermediğinizi gösteren 5 sessiz işaret - 3

MANTIKLI ÖNERİLERİ GÖZ ARDI ETMEK

Uzmanlar, öz şefkati düşük bireylerin, çevrelerinden gelen iyi niyetli tavsiyeleri görmezden gelebileceklerini ifade ediyor.

Kendinize şefkat göstermediğinizi gösteren 5 sessiz işaret - 4

BAŞARISIZLIK KORKUSU

Öz şefkatten yoksun bireyler, toplum tarafından beğenilmeme kaygısı taşır. Bu durum, bir işe başlamalarını zorlaştırabilir çünkü başarısız olmaktan epey korkarlar.

Kendinize şefkat göstermediğinizi gösteren 5 sessiz işaret - 5

HATALARI BÜYÜTMEK

Hayatımız boyunca yaptığımız birçok hata, daha ideal bir insana dönüşmemize yardımcı olur. Uzmanlar, öz şefkati düşük kişilerin diğer insanların problemlerine karşı daha bağışlayıcı olduklarını ancak konu kendi hataları olduğunda oldukça acımasız olduklarını ifade ediyor.

Kendinize şefkat göstermediğinizi gösteren 5 sessiz işaret - 6

KENDİMİZE KARŞI NASIL DAHA NAZİK OLABİLİRİZ?

Haftada bir kez, sadece 3 dakikanızı ayırarak kaleme alabileceğiniz bir yazı, benliğinize olan merhametinizi artırabilir. Bu yazım süreçlerinde, kendinize karşı nazik olmanız gerektiğini sık sık hatırlayın ve hatalarınızı bir kusurdan çok bir gelişim fırsatı olarak görün.

DAHA FAZLA GÖSTER