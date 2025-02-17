Kendinize şefkatli davranmadığınızı gösteren 5 sessiz işaret

HATALARI BÜYÜTMEK

Hayatımız boyunca yaptığımız birçok hata, daha ideal bir insana dönüşmemize yardımcı olur. Uzmanlar, öz şefkati düşük kişilerin diğer insanların problemlerine karşı daha bağışlayıcı olduklarını ancak konu kendi hataları olduğunda oldukça acımasız olduklarını ifade ediyor.