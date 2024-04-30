Keyifli ve gösterişten uzak bir ilişki için yapmanız gereken 5 şey
İkili ilişkilerde mutluluğu sağlamak karşılıklı çaba ile olur. Ancak bu her zaman ekstra bir çaba gerektirmez. Çünkü uzun süreli, keyifli bir ilişki kurmanın basit yolları vardır. İşte gösterişten uzak bir ilişki için 5 kural...
NAZİK OLUN
Partnerinizin yanında kendinizi güvende hissediyorsanız, ondan yapmasını istediğiniz şeyler için basit taleplerde bulunun ve bunu yaptığında takdir edin. Çünkü partneriniz de kendisine sevgi ve saygıyla davranılmasını ister.