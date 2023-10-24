Kızlar arasında uygulanan ama yazılı olmayan kurallar
Eğer gerçek bir kız arkadaş grubunuz varsa farkında olmadan uyguladığınız sayısız kurallar vardır. Eğer siz de arkadaşlarınızın mutluluğunu önemsiyorsanız, onları hiçbir koşulda yalnız bırakmıyorsanız bu kuralların mantığını anlamışsınız demektir. İşte kızlar arasında yazılı olmayan kurallar...
- Özel bir yere gitmeden önce kombinler birbirlerine atılır.
- Bir erkek için asla kavga edilmez.
- Kız grubunda bir kişi bir çocuğu beğendiyse kimse onunla muhabbet etmez.