Kızlar arasında uygulanan ama yazılı olmayan kurallar

Eğer gerçek bir kız arkadaş grubunuz varsa farkında olmadan uyguladığınız sayısız kurallar vardır. Eğer siz de arkadaşlarınızın mutluluğunu önemsiyorsanız, onları hiçbir koşulda yalnız bırakmıyorsanız bu kuralların mantığını anlamışsınız demektir. İşte kızlar arasında yazılı olmayan kurallar...

Kızlar arasında uygulanan ama yazılı olmayan kurallar - 1

  • Özel bir yere gitmeden önce kombinler birbirlerine atılır.
  • Bir erkek için asla kavga edilmez.
  • Kız grubunda bir kişi bir çocuğu beğendiyse kimse onunla muhabbet etmez.

N-LIFE HABERLERİ

Kızlar arasında uygulanan ama yazılı olmayan kurallar - 2

  • Zaman zaman yapılan kırıcı konuşmalar, ona değer verdiğiniz için yapılır.
  • Morali bozuk bir kız gördüğünüzde onu pozitif söylemlerle motive etmelisiniz.
  • Kim olduğu fark etmeksizin herhangi bir kızın hijyen ürününe ihtiyacı varsa verilir.
Kızlar arasında uygulanan ama yazılı olmayan kurallar - 3

  • Bir kadının başarısıyla sadece gurur duyulur.
  • Grubun en iyi makyaj yapanı, sırayla herkese yardımcı olur.
  • Arkadaşınız bir şeyinizi beğendiyse"Senin olsun" denir.
Kızlar arasında uygulanan ama yazılı olmayan kurallar - 4

  • Arkadaşlar haksız olsa dahi desteklenir.
  • İstemediğinizde bile arkadaşınızın istediği yere gidersiniz.
  • Toksan bile yemek yiyen arkadaşına eşlik edersin.
Kızlar arasında uygulanan ama yazılı olmayan kurallar - 5

  • Ortamda bütçesi en düşük kişiye göre sipariş verilir.
  • Eğer arkadaşınız ayrılık yaşadıysa onu her ortamda teselli edersiniz.
  • Güzellik ve alışveriş sırları her daim paylaşılır.
Kızlar arasında uygulanan ama yazılı olmayan kurallar - 6

  • Sevgiliyle yaşanan anlar mutlaka anlatılır ve değerlendirilir.
  • Düşmanınsa bile bir kadının aldatıldığını öğrendiğinde mutlaka söylemelisin.
  • Eski sevgili konusu açıldığında kötü özellikler hatırlatılır.
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