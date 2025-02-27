Klinik psikolog açıkladı: Hayat arkadaşımda hangi özellikleri aramalıyım?

Romantik ilişkinizin daha ciddi bir boyuta evrilebilmesi ve uzun vadeli bir hayat arkadaşlığı için partnerinizde bulunması gereken bazı özellikler vardır. Klinik psikolog Dr. David Rakofsky, sağlıklı bir ilişkinin vazgeçilmez unsurları arasında açık iletişim, saygı ve empati gibi kavramların yer alması gerektiğini belirtti.

Klinik psikolog açıkladı: Hayat arkadaşımda hangi özellikleri aramalıyım? - 1

Uzman isim, bir partnerin sizi güldürebiliyor olmasının ya da cinsel peformansının yüksek olmasının, uzun vadeli bir ilişki için yeterli olmadığını savunuyor. Dr. David Rakofsky, eş adayında aranması gereken niteliklerin daha kapsamlı ve derin olması gerektiğinin altını çiziyor.

N-LIFE HABERLERİ

Klinik psikolog açıkladı: Hayat arkadaşımda hangi özellikleri aramalıyım? - 2

KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURMALI

PsychCenrtal'da yer alan habere göre; kendi ayakları üzerinde durabilen ve bu yönde çaba sarf eden bir partner tercih etmek gerekiyor.

ETKİLİ İLETİŞİM OLDUKÇA ÖNEMLİ

İletişim, ilişkinin temel taşlarındandır. Partnerinizin, hem kendini ifade edebilmesi hem de sizin ihtiyaçlarınızı ve endişelerinizi dinleyebilmesi gerekir. Psikoterapist Parisa Ghanbari, duyguları açıkça paylaşmanın, yakınlık ve samimiyet duygularını güçlendirdiğini vurguluyor.

Klinik psikolog açıkladı: Hayat arkadaşımda hangi özellikleri aramalıyım? - 3

ORTAK DEĞERLER

Çiftlerin her konuda tam anlamıyla aynı fikirde olmaları beklenemez ancak yaşamın temel alanlarında benzer değerler ve tutumlar paylaşmak önemlidir. Dr. Rakofsky, ortak değerler oluşturmanın, çiftin hayatlarının ilerleyen dönemlerinde karşılaştıkları zorluklarla daha rahat başa çıkmalarına yardımcı olabileceğini söylüyor.

SAYGI 

Saygı, ilişkinin en önemli unsurlarından biridir. Dr. Ashley Head, partnerinizin sizin fikirlerinize, değerlerinize ve duygularınıza saygı göstermesinin, ilişkinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için kritik olduğuna işaret ediyor.

Klinik psikolog açıkladı: Hayat arkadaşımda hangi özellikleri aramalıyım? - 4

EMPATİ DUYGUSU

Empati, bir kişinin duygularını ve ihtiyaçlarını anlama yeteneğidir. 2022'de yapılan bir araştırma, empati kuran partnerlerin ilişki memnuniyeti açısından daha yüksek seviyelerde tatmin sağladığını ortaya koymuştur. 

Klinik psikolog açıkladı: Hayat arkadaşımda hangi özellikleri aramalıyım? - 5

SEVGİSİNİ HİSSETTİRMELİ

Her birey, sevgiye farklı şekillerde yaklaşır. Bu durum, ilişki içerisinde hayal kırıklığına yol açabilir. Dr. Rakofsky, sevgisini hissettirebilen bir partnerin, iletişimin sağlığı açısından çok önemli olduğunu ifade ediyor.

Klinik psikolog açıkladı: Hayat arkadaşımda hangi özellikleri aramalıyım? - 6

TARTIŞMAYA VE ANLAMAYA AÇIK OLMALI

İyi bir partner, tartışmalar sırasında aktif olarak dinler ve çözüm arayışına girer. Açık fikirli olmak, yeni bakış açıları geliştirmeye yardımcı olur ve zor durumların üstesinden gelmede önemli bir rol oynar.

Özetle, ilişkinin sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için, hem partnerinizin hem de sizin benzer temel değerlere ve güçlü bir iletişim becerisine sahip olmanız gerekmektedir.

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