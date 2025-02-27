Klinik psikolog açıkladı: Hayat arkadaşımda hangi özellikleri aramalıyım?
Romantik ilişkinizin daha ciddi bir boyuta evrilebilmesi ve uzun vadeli bir hayat arkadaşlığı için partnerinizde bulunması gereken bazı özellikler vardır. Klinik psikolog Dr. David Rakofsky, sağlıklı bir ilişkinin vazgeçilmez unsurları arasında açık iletişim, saygı ve empati gibi kavramların yer alması gerektiğini belirtti.
Uzman isim, bir partnerin sizi güldürebiliyor olmasının ya da cinsel peformansının yüksek olmasının, uzun vadeli bir ilişki için yeterli olmadığını savunuyor. Dr. David Rakofsky, eş adayında aranması gereken niteliklerin daha kapsamlı ve derin olması gerektiğinin altını çiziyor.