Klinik psikolog açıkladı: Hayat arkadaşımda hangi özellikleri aramalıyım?

KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURMALI

PsychCenrtal'da yer alan habere göre; kendi ayakları üzerinde durabilen ve bu yönde çaba sarf eden bir partner tercih etmek gerekiyor.

ETKİLİ İLETİŞİM OLDUKÇA ÖNEMLİ

İletişim, ilişkinin temel taşlarındandır. Partnerinizin, hem kendini ifade edebilmesi hem de sizin ihtiyaçlarınızı ve endişelerinizi dinleyebilmesi gerekir. Psikoterapist Parisa Ghanbari, duyguları açıkça paylaşmanın, yakınlık ve samimiyet duygularını güçlendirdiğini vurguluyor.