Kötü giden evliliğinizi kurtarmanın 5 yolu
Zaman zaman evlilikler kötüye gidebilir hatta eşinizle boşanmanın eşiğine gelebilirsiniz. Ancak mutluluktan çok uzak olsanız da evliliğinizi olası bir boşanmadan kurtarabilirsiniz. İşte bunun için uygulayabileceğiniz 5 yöntem...
1- SIKINTIYI TESPİT EDİN
Evliliğiniz dağılıyormuş gibi hissettiğinizde "Hiçbir şey eskisi gibi değil" tarzı genellemeler yapmak yerine net olun.
Size yardımcı olacak şey, ilişkinizle ilgili size kötü veya işlevsiz gelen detayı belirlemektir. Bunun için eşinizle tartıştığınız sırada söylediğiniz sözlere odaklanın.