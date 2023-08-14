Kötü giden evliliğinizi kurtarmanın 5 yolu

1- SIKINTIYI TESPİT EDİN

Evliliğiniz dağılıyormuş gibi hissettiğinizde "Hiçbir şey eskisi gibi değil" tarzı genellemeler yapmak yerine net olun.



Size yardımcı olacak şey, ilişkinizle ilgili size kötü veya işlevsiz gelen detayı belirlemektir. Bunun için eşinizle tartıştığınız sırada söylediğiniz sözlere odaklanın.