Kötü giden evliliğinizi kurtarmanın 5 yolu

Zaman zaman evlilikler kötüye gidebilir hatta eşinizle boşanmanın eşiğine gelebilirsiniz. Ancak mutluluktan çok uzak olsanız da evliliğinizi olası bir boşanmadan kurtarabilirsiniz. İşte bunun için uygulayabileceğiniz 5 yöntem...

Kötü giden evliliğinizi kurtarmanın 5 yolu - 1

1- SIKINTIYI TESPİT EDİN

Evliliğiniz dağılıyormuş gibi hissettiğinizde "Hiçbir şey eskisi gibi değil" tarzı genellemeler yapmak yerine net olun.

Size yardımcı olacak şey, ilişkinizle ilgili size kötü veya işlevsiz gelen detayı belirlemektir. Bunun için eşinizle tartıştığınız sırada söylediğiniz sözlere odaklanın.

N-LIFE HABERLERİ

Kötü giden evliliğinizi kurtarmanın 5 yolu - 2

2- SUÇLAMANIN ÖTESİNE GEÇİN

Eşinizle aranızdaki sorunu tespit ettiğinizde zihniniz muhtemelen suçun kimde olduğunu bulmaya çalışacak hatta karşı tarafı suçlayacaktır.

Ancak bu gibi durumlarda geri çekilip kelimelere, davranışlara ve genel dinamiklere yeniden odaklanın. Çünkü aranızdaki sorunların büyümesinde ikinizin de rolü vardır.

Kötü giden evliliğinizi kurtarmanın 5 yolu - 3

3- EGONUZU BİR KENARA BIRAKIN

Partnerinizin hatalı tavırlarına odaklanmak yerine kendinizi değiştirmeye çalışın. Partnerinizi uzaklaştıran ve ya evliliğinizi tehlikeye atan davranışlarınızın sorumluluğunu alın. Kendinize karşı dürüst olun ve bunu sevgiyle yapın.

Kötü giden evliliğinizi kurtarmanın 5 yolu - 4

4- EYLEM PLANI OLUŞTURUN

Evliliğinizi tersine çevirecek ve geliştirecek bir eylem planı bulabilmeniz için yeterince gözlem yaptıktan sonra çözüme odaklanın. Eşiniz de sizinle çalışmaya istekliyse, ilişkinizdeki zayıf noktaları ele alan anlaşmalar oluşturun. Ardından ikinizin de anlaşmaya uymak için neler yapacağını konuşun.

Kötü giden evliliğinizi kurtarmanın 5 yolu - 5

5- NEYİN İŞE YARADIĞINI BELİRLEYİN

Eylem planınızı uygulamaya koyarken, biriniz (ve ya her ikiniz) planınızı yerine getirdiğinizde takdir edin. İlişkinizin diğer alanlarındaki güçlü yönleri de aradığınızdan ve kutladığınızdan emin olun. Birlikte keyifli vakit geçirdiğinizin anlara odaklanın.

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