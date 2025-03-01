Modern dünyanın ilişki tuzağı: Benching nedir?

Romantik ilişkilerde ''yedekte tutma'' olarak da ifade edilen benching, bir insanla ciddi bir ilişkiye başlamama fakat iletişimi de kesmeme durumu olarak tanımlanır. Evlilik ve aile terapisti Claudia de Llano, modern dünyada sıklıkla rastlanılan bu durumun başlıca sebepleri arasında genellikle yalnız kalma korkusunun geldiğini söylüyor.

Modern dünyanın ilişki tuzağı: Benching nedir? - 1

Yeshiva Üniversitesi'nde klinik psikolog Sabrina Romanoff, bu durumu ''Dating uygulamalarının yaygınlaşması ile birlikte yedek kulübesine çekilme durumu çok daha yaygın bir hale geldi. Çünkü insanlar seçenek bolluğu içinde sıkışıp kalıyorlar ve çoğu zaman birden fazla partnere yönelebiliyorlar'' sözleriyle açıkladı.

N-LIFE HABERLERİ

Modern dünyanın ilişki tuzağı: Benching nedir? - 2

BENCHING İŞARETLERİ NELERDİR?

Dr. Romanoff'a göre, benching'in belirgin işaretlerinden biri, kişinin sizinle iletişim kurma çabasında tutarsızlık göstermesidir.

Eğer partneriniz bir sonraki buluşmaya dair çelişkili ifadeler kullanıyorsa da benching'e uğruyor olma ihtimaliniz epey yüksektir.

Modern dünyanın ilişki tuzağı: Benching nedir? - 3

Kişinin duygusal bir yakınlık beklemeden sizinle belirli aralıklarla cinsel ilişkiye girmesi de benching'in ayak sesi olabilir.

Benching'te iltişiminiz genellikle tek taraflıdır, sohbetin sizin gayretinizle devam ettiğini fark edersiniz.

Modern dünyanın ilişki tuzağı: Benching nedir? - 4

BENCHING NEDENLERİ

Bazı insanlar yalnız kalma korkusu ile başa çıkabilmek için flört etmeyi tercih ederler. Karşısındaki kişiyi yedekte tutan bu tür bireyler, partnerlerini duygusal olarak kullanmaktan rahatsızlık duymazlar.

2020'de yapılan bir araştırma, sosyal medya ve flört uygulamalarının benching'i artırdığını çünkü birinin aynı anda birden fazla kişiyle iletişimde kalmasını ve her birine minimum çaba harcayarak ilgisini göstermesini sağladığını belirtiyor.

Çevrimiçi flört uygulamalarının artışı, insanların partner arama davranışlarını "alışveriş" şeklinde görmelerine de yol açtı. Bu, kişilerin zamanla gerçek bağlar kurmak yerine daha yüzeysel etkileşimlerde bulunmasına zemin hazırladı.

Benching yapan kişinin; narsistik kişilik bozukluğu, bağlanma sorunları, benmerkezci kişilik özellikleri ve öz saygı problemleri olabilir.

Uzmanlar, benching yapan kişilerin büyük bir empati eksikliği yaşadığını ve insanların duygularını yeterince önemsemediklerinin de altını çiziyor.

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