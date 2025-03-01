Modern dünyanın ilişki tuzağı: Benching nedir?
Romantik ilişkilerde ''yedekte tutma'' olarak da ifade edilen benching, bir insanla ciddi bir ilişkiye başlamama fakat iletişimi de kesmeme durumu olarak tanımlanır. Evlilik ve aile terapisti Claudia de Llano, modern dünyada sıklıkla rastlanılan bu durumun başlıca sebepleri arasında genellikle yalnız kalma korkusunun geldiğini söylüyor.
Yeshiva Üniversitesi'nde klinik psikolog Sabrina Romanoff, bu durumu ''Dating uygulamalarının yaygınlaşması ile birlikte yedek kulübesine çekilme durumu çok daha yaygın bir hale geldi. Çünkü insanlar seçenek bolluğu içinde sıkışıp kalıyorlar ve çoğu zaman birden fazla partnere yönelebiliyorlar'' sözleriyle açıkladı.