Modern dünyanın ilişki tuzağı: Benching nedir?

BENCHING NEDENLERİ

Bazı insanlar yalnız kalma korkusu ile başa çıkabilmek için flört etmeyi tercih ederler. Karşısındaki kişiyi yedekte tutan bu tür bireyler, partnerlerini duygusal olarak kullanmaktan rahatsızlık duymazlar.



2020'de yapılan bir araştırma, sosyal medya ve flört uygulamalarının benching'i artırdığını çünkü birinin aynı anda birden fazla kişiyle iletişimde kalmasını ve her birine minimum çaba harcayarak ilgisini göstermesini sağladığını belirtiyor.

Çevrimiçi flört uygulamalarının artışı, insanların partner arama davranışlarını "alışveriş" şeklinde görmelerine de yol açtı. Bu, kişilerin zamanla gerçek bağlar kurmak yerine daha yüzeysel etkileşimlerde bulunmasına zemin hazırladı.



Benching yapan kişinin; narsistik kişilik bozukluğu, bağlanma sorunları, benmerkezci kişilik özellikleri ve öz saygı problemleri olabilir.



Uzmanlar, benching yapan kişilerin büyük bir empati eksikliği yaşadığını ve insanların duygularını yeterince önemsemediklerinin de altını çiziyor.