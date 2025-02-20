Modern ilişkilerin sinsi yüzü: Soft ghosting nedir?
Son yıllarda isimlerini sıklıkla duyduğumuz love bombing, gastlighting ve ghosting kavramlarının yanına bir de 'soft ghosting' eklendi. Ghosting'e göre daha kurnaz bir şekilde ilerleyen soft ghosting'e, günümüz romantik ilişkilerinde sıklıkla rastlanıyor. Maruz kalan kişiyi kafa karışıklıklarına ve içsel sorgulamalara itebilen soft ghosting'ten korunmak için dikkat edilmesi gereken bazı işaretler mevcut.
Özellikle ikili ilişkilerde yaygın bir problem haline gelen ghosting, son zamanlarda farklı bir formuyla karşımıza çıkıyor. Özgüven problemlerini tetikleyebilen soft ghosting, bireyin kendisini değersiz hissetmesine neden olabilir.
Bazı kaynaklarda pasif-agresif bir ayrılık şekli olarak da yorumlanabilen soft ghosting'te partner, ne tamamen hayatınızdan çıkar ne de sizinle devamlı bir iletişim kurar. Mesajlarınıza öylesine yanıtlar verir, hatta zaman zaman sadece emoji atar. Asla tam anlamıyla işlevli bir iletişim kuramazsınız fakat sizi tamamen cevapsız da bırakmaz.