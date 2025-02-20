Modern ilişkilerin sinsi yüzü: Soft ghosting nedir?

Son yıllarda isimlerini sıklıkla duyduğumuz love bombing, gastlighting ve ghosting kavramlarının yanına bir de 'soft ghosting' eklendi. Ghosting'e göre daha kurnaz bir şekilde ilerleyen soft ghosting'e, günümüz romantik ilişkilerinde sıklıkla rastlanıyor. Maruz kalan kişiyi kafa karışıklıklarına ve içsel sorgulamalara itebilen soft ghosting'ten korunmak için dikkat edilmesi gereken bazı işaretler mevcut.

Modern ilişkilerin sinsi yüzü: Soft ghosting nedir? - 1

Özellikle ikili ilişkilerde yaygın bir problem haline gelen ghosting, son zamanlarda farklı bir formuyla karşımıza çıkıyor. Özgüven problemlerini tetikleyebilen soft ghosting, bireyin kendisini değersiz hissetmesine neden olabilir. 

Bazı kaynaklarda pasif-agresif bir ayrılık şekli olarak da yorumlanabilen soft ghosting'te partner, ne tamamen hayatınızdan çıkar ne de sizinle devamlı bir iletişim kurar. Mesajlarınıza öylesine yanıtlar verir, hatta zaman zaman sadece emoji atar. Asla tam anlamıyla işlevli bir iletişim kuramazsınız fakat sizi tamamen cevapsız da bırakmaz.

N-LIFE HABERLERİ

Modern ilişkilerin sinsi yüzü: Soft ghosting nedir? - 2

Soft ghosting'in belirgin ayak seslerinden biri de, saatler sonra gelen yüzeysel mesajlardır. Soft ghosting uygulayan kişi, söylediklerinize sadece güler ya da ''tamam'' gibi içi boş ifadelerle karşılık verir. 

Bu kişiler, sosyal medyada aktif oldukları halde sizinle iletişimi geçiştirir. Paylaşımlarınızı hızlı bir şekilde görür ancak başka bir sosyal medya platformundan yazdığınız mesajı yanıtlamaz.

Bu tarz belirsiz davranışlar, soft ghosting uygulayan kişinin sizinle gerçek bir iletişimden kaçındığını ancak hayatınızdan tamamen çıkmaya da cesareti olmadığını gösterebilir.

Modern ilişkilerin sinsi yüzü: Soft ghosting nedir? - 3

Bu kişilerle, bir buluşma gerçekleştirmek epey zordur. Sizi sürekli atlatırlar, kendinizi sürekli tek taraflı bir şekilde plan yapmaya çalışırken bulursunuz.

Soft ghosting'e karşı önlem almadığınız takdirde öz saygınız günden güne zayıflayabilir, bu nedenle daha fazla vakit kaybetmeden belirli sınırlar koymanızda fayda vardır.

Modern ilişkilerin sinsi yüzü: Soft ghosting nedir? - 4

SOFT GHOSTING'TEN KORUNMA YOLLARI

Öncelikle, sizi gerçekten isteyen bir kişinin bunu gerçek bir gayretle göstereceğini kabullenmeniz gerekir. 

Hayat yeterince zorken, kendinizi en güvende hissetmeniz gereken yerde sürekli soru işaretleriyle bırakılıyorsanız, bazı kapıları tamamen kapatmanızın vakti gelmiş demektir.

Modern ilişkilerin sinsi yüzü: Soft ghosting nedir? - 5

Eğer iletişimde kafanıza takılan sorular varsa, bunu karşı tarafa şeffaf bir şekilde sorabilirsiniz, aldığınız yanıtlar sizi hala tatmin etmiyorsa, gerçek bir kararlılıkla bitiş talep etmelisiniz.

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