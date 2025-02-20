Modern ilişkilerin sinsi yüzü: Soft ghosting nedir?

Soft ghosting'in belirgin ayak seslerinden biri de, saatler sonra gelen yüzeysel mesajlardır. Soft ghosting uygulayan kişi, söylediklerinize sadece güler ya da ''tamam'' gibi içi boş ifadelerle karşılık verir.

Bu kişiler, sosyal medyada aktif oldukları halde sizinle iletişimi geçiştirir. Paylaşımlarınızı hızlı bir şekilde görür ancak başka bir sosyal medya platformundan yazdığınız mesajı yanıtlamaz.



Bu tarz belirsiz davranışlar, soft ghosting uygulayan kişinin sizinle gerçek bir iletişimden kaçındığını ancak hayatınızdan tamamen çıkmaya da cesareti olmadığını gösterebilir.