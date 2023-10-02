Mutlu bir evliliğe sahip olmanın 6 yolu

EŞİNİZLE İLETİŞİM KURMAK İÇİN ZAMAN AYIRIN

Her gün kısacık da olsa partnerinizle iletişim kurmak için zaman ayırın. Bu süre içerisinde şikayet etmek veya eleştirmekten uzak durun. Sadece birbirinizle konuşmaya odaklanın.