Mutlu bir evliliğin 9 işareti: Aranızda güçlü ve kalıcı bir bağ var mı?

Mutlu bir evlilik, en iyi arkadaşınız, suç ortağınız ve en büyük destekçinizin bir araya geldiği o tatlı noktayı bulmak gibidir. Hiçbir evlilik mükemmel olmasa da, kesinlikle ritminizi bulduğunuzu gösteren işaretler vardır. İşte mutlu bir evliliğinizin olduğunun 9 işareti



KÜÇÜK ANLARI BİLE PAYLAŞIRSINIZ



Hızlı bir mesaj göndermek veya rastgele bir sarılmak gibi küçük şeyler, yoğun günlerde bile sizi bağlı hissettirir. Aşk büyük jestlerle ilgili değildir, sizi özel hissettiren o küçük, günlük eylemlerdedir. Ne kadar küçük olursa olsun, bu anlar bağı güçlü tutan şeydir.





