Mutlu evlilik için her çiftin ustalaşması gereken 7 iletişim becerisi

2- EMPATİ KURUN

Empati, eşinizin bakış açısını benimsemek ve onun duygularını paylaşmaktır. Olayları onların bakış açısından görmeye çalışın ve duygularını doğrulayın. Empati uygulaması şefkati besler ve eşler arasındaki duygusal bağı derinleştirir. Empati göstererek, her iki eşin de duyulduğunu ve değer verildiğini hissettiği ve zor çatışmaların ve sorunların daha yönetilebilir hale geldiği bir ortam yaratılır.



3- KONUŞMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN VE YER



Tartışmalar için zamanlama ve ortam önemlidir. Önemli konuları her iki tarafın da sakin ve dikkati dağılmamış olduğu zamanlarda ve yerlerde gündeme getirin. Ciddi konular stresli veya uygunsuz anlarda gündeme getirilmemelidir. Doğru zaman ve yer, her iki tarafın da konuları etkili ve saygılı bir şekilde tartışabilmesini sağlayarak sorunların daha iyi anlaşılmasını ve çözülmesini sağlar.