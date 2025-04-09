Mutlu evlilik sürdürenlerin 5 yaygın alışkanlığı

5- BİREYSEL OLARAK KENDİLERİNİ GELİŞTİRİRLER

Sağlıklı, mutlu evlilikler iki bütün bireyden oluşur. Ve bu nedenle, mutlu evliliklerdeki insanlar sadece birlikte olmaktan hoşlanmazlar, aynı zamanda ayrı geçirdikleri zamandan da keyif alırlar.

Sürekli olarak kendileri üzerinde çalışırlar, bireysel kimliklerine sahiptirler ve bir çift olarak birlikte büyümenin yanı sıra insanlar olarak da büyümeye devam ederler. Kendi ilgi alanlarını, hedeflerini ve arkadaşlıklarını sürdürmenin ilişkiye canlılık kattığını anlarlar. Kendilerini evlilikte kaybetmezler; bunun yerine, birbirleriyle birlikte büyürler, kişisel başarıları destekler ve aksiliklerde destek sunarlar.