Mutlu evlilik sürdürenlerin 5 yaygın alışkanlığı

Mutlu bir evlilik sürdürmek sanıldığı kadar kolay değildir; zaman içinde inşa etmek için zaman, çaba ve karşılıklı saygı gerekir. Her çift benzersiz olsa da, mutlu ve uzun süreli ilişkilerde olan çoğu çiftte belirli davranışların yaygın olduğu sıklıkla görülür. Bu alışkanlıklar büyük jestler değil, zamanla bağlarını ve duygusal yakınlıklarını güçlendiren küçük, günlük uygulamalardır.

Mutlu evlilik sürdürenlerin 5 yaygın alışkanlığı - 1

1- AÇIK VE DÜRÜST BİR İLETİŞİM

Yoğun programlara rağmen mutlu çiftler açık ve dürüst bir iletişime öncelik verirler. Sadece ev işleri veya programları hakkında konuşmazlar. Bunun yerine gerçek duygularını, hayallerini, endişelerini ve umutlarını birbirleriyle paylaşırlar. Sadece konuşmanın yanı sıra, birbirlerini aktif olarak dinlerler.

N-LIFE HABERLERİ

Mutlu evlilik sürdürenlerin 5 yaygın alışkanlığı - 2

Bu, birbirlerini anlamalarına, desteklemelerine ve bağ kurmalarına yardımcı olur. Birbirlerini düzenli olarak kontrol etmek, zaman zaman ayrı olsalar bile bağlantıda kalmalarına yardımcı olur.

Mutlu evlilik sürdürenlerin 5 yaygın alışkanlığı - 3

2- KALİTELİ ZAMANA ÖNCELİK VERMEK

Çoğumuzun yaşadığı hızlı tempolu hayatları düşündüğümüzde, eşinizden uzaklaşmak kolaydır. Ancak, sağlıklı evliliklerde olanlar birbirlerine öncelik verir ve bilerek birlikte kaliteli zaman geçirirler. Bunların her zaman abartılı buluşmalar olması gerekmez; her sabah veya akşam birlikte bir fincan çay içmek, yürüyüşe çıkmak veya birlikte ev işleri yapmak bile kişinin eşiyle bağ kurmasına yardımcı olur. Önemli olan, birbirlerine gösterdikleri varlık ve ilgidir.


Mutlu evlilik sürdürenlerin 5 yaygın alışkanlığı - 4

3- KÜÇÜK KAVGALARI BİR KENARA BIRAKMAK

Hiçbir ilişki mükemmel değildir, bu yüzden hatalar, yanlış anlamalar ve incinmiş duygular kaçınılmazdır. Ancak mutlu çiftleri birbirinden ayıran şey, çatışmalarla nasıl başa çıktıkları ve bu zorlukların üstesinden bir ekip olarak nasıl geldikleridir. Birbirleriyle kavga etmek yerine, soruna karşı savaşırlar ve çözümler bulurlar. Ayrıca, kin tutmak yerine, hatalarından dolayı birbirlerini sıklıkla affederler.


Mutlu evlilik sürdürenlerin 5 yaygın alışkanlığı - 5

Evliliğin yürümesi için her ikisi için de "haklı" olmaktan ziyade barışı seçmenin daha önemli olduğunu anlarlar. Bu ayrıca, hatalarından ders çıkardıkları ve partnerleri için kendilerinin daha iyi versiyonları haline geldikleri anlamına gelir. Şimdi, eğer bu aşk değilse, o zaman nedir?


Mutlu evlilik sürdürenlerin 5 yaygın alışkanlığı - 6

4- BİRBİRLERİNİ TAKDİR EDERLER

Mutlu evliliklerde olan kişiler, eşlerinin en büyük destekçileridir. Büyük ya da küçük olsun, başarılarını kutlarlar ve onları istenmiş hissettirirler. Ayrıca birbirlerine sahip oldukları için minnettarlıklarını ve takdirlerini sık sık ifade ederler. Bunun dışında, düzenli olarak küçük nezaket eylemleri uygularlar. Bunlar, eşinizin bir işte çalışmasına yardımcı olmak veya basitçe 'Seni seviyorum' demek ve ona çiçek vermek gibi küçük jestlerdir. Bunlar küçük jestler olsa da, çok şey anlatır ve kişinin sevildiğini hissetmesini sağlar.


Mutlu evlilik sürdürenlerin 5 yaygın alışkanlığı - 7

5- BİREYSEL OLARAK KENDİLERİNİ GELİŞTİRİRLER

Sağlıklı, mutlu evlilikler iki bütün bireyden oluşur. Ve bu nedenle, mutlu evliliklerdeki insanlar sadece birlikte olmaktan hoşlanmazlar, aynı zamanda ayrı geçirdikleri zamandan da keyif alırlar.

Sürekli olarak kendileri üzerinde çalışırlar, bireysel kimliklerine sahiptirler ve bir çift olarak birlikte büyümenin yanı sıra insanlar olarak da büyümeye devam ederler. Kendi ilgi alanlarını, hedeflerini ve arkadaşlıklarını sürdürmenin ilişkiye canlılık kattığını anlarlar. Kendilerini evlilikte kaybetmezler; bunun yerine, birbirleriyle birlikte büyürler, kişisel başarıları destekler ve aksiliklerde destek sunarlar.

DAHA FAZLA GÖSTER