Mutluluğu yakalamak için ilişkinizde olması gereken 6 şey

İLİŞKİ İÇİN KENDİNDEN ÖDÜN VERMEMEK

Bir ilişki içerisindeyken kendinize ait bir hayatınız olduğunu asla unutmayın. Partnerinizle vakit geçirmeye, hayatı onunla paylaşmaya ne kadar dikkat ediyorsanız; kendiniz için de bir şeyler yapmaya özen göstermelisiniz. Bu mutluluğunuzu katlayacaktır.