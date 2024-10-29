Mutluluğu yakalamak için ilişkinizde olması gereken 6 şey
İlişkiler hayatınıza anlam katsa da bazen oldukça zorlu olabilir. Ancak ilişkilerde iyiyi kötüyle birlikte kabul etmeniz gerekir. İşte sağlık bir ilişki yürütebilmek için aynı anda var olması gereken temel ilkeler...
KENDİNİ SEVME BECERİSİ
Eğer kendinizi sevmiyorsanız partneriniz size bu konuda yardımcı olamaz. Çünkü hayatınızdaki kimse mutluluğunuzun ve sevginizin kaynağı değildir. Eğer mutlu olmak istiyor ve ilişkiniz devam etsin istiyorsanız kendinizi sevmeyi öğrenmelisiniz.