Evlilikte çiftlerin birbirine gereken sabrı, özeni ve dikkati vermesi çok önemli. Aksi halde, kendinizi çeşitli nedenlerden dolayı mutsuz bir evliliğin içinde bulabilirsiniz. Önemli olan, kendinizi ve eşinizi gözlemleyerek, aranızdaki problemleri fark edebilmek ve çözüm odaklı olmak. Mutsuzluğunuzun asıl nedeni, kötüye giden şeyleri görmezden gelerek sorunlara kayıtsız kalmak olabilir. Bir diğer önemli nokta da, evlilikte gerçekten zorlu bir dönemden mi geçtiğiniz yoksa gerçekten mutsuz bir evlilikte mi olduğunuz.

Evlilik terapistleri, bunu anlayabilmeniz için bazı önemli noktalara dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor. İşte mutsuz bir evlilik yaşadığınızın 17 işareti...