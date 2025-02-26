Nazik olmak değerinizi düşürür mü?

Bu ilke, insanların kolayca erişilebilen şeyleri küçümseme eğiliminde olduğunu öne sürer. Birisi her zaman ulaşılabilir ve kabul edilebilir olduğunda, zamanı ve fikirleri başkaları için daha az değerli görünmeye başlayabilir. Diğer tüm kaynaklar gibi, bol miktardaysa, hafife alınır.



Algılanan katkı eksikliği: Profesyonel ortamlarda, başkalarıyla sürekli aynı fikirde olan kişiler anlamlı katkılardan yoksun olarak görülebilir. İşyerlerindeki insanlar genellikle eleştirel düşünme ve yaratıcılığa değer verir, bu nedenle başkalarını her zaman barındıran kişi grupta çok değerli değildir.



Güvensizlik ve muhtaçlık: Sürekli olarak memnun etmeye çalışan bir kişi, güvensiz veya başkalarının onayına aşırı bağımlı olarak ortaya çıkabilir. Bu, kişinin kaba veya küçümseyici olması gerektiği anlamına gelmez; daha ziyade, başkalarına saygı gösterirken kendine saygı duymayı hatırlatır.



