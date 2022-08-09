Neden hep benzer insanlarla beraber olma eğilimi gösteririz?

Haberler - ntv.com.tr | 09.08.2022 - 07:32
Tüm ilişkilerinizdeki partnerlerinizi gözünüzün önüne getirin. Aralarında ne tür benzerlikler görüyorsunuz? BBC'de yayınlanan bir araştırmaya göre, ilişkilerinizde benzer karakter özelliklerine ve tipe sahip insanlarla birlikte olmanızın birkaç sebebi var.
Monash Üniversitesi’nden Ryan Anderson, "Birini tanımak için daha önceki ilişkilerine bakmak o kişiyi tanımak için en hızlı (ama en acımasız) yol olabilir" diyor, "Eğer birinin geçmişinde çok fazla ilişki varsa ya da o kişinin hayatına çok az insan girmişse olumlu veya olumsuz pek çok çıkarımda bulunmak mümkün."
Potansiyel partner adayını, geçmiş ilişkilerinden yargılamaya “mate copying” (eş kopyalama) deniyor. Eğer kadınlar çekici bir erkek tipi bulursa, diğer ilişkilerinde de benzer tipteki insanları çekici bulacaklardır. Bu, özellikle, ilişkilerinde güven problemi yaşayan kadınlar için geçerli.
Kimi insanlar için bir ilişkide olmak kendilerini daha iyi hissettiriyor Buna “relationship-contingent self-esteem” (RCSE) (ilişkiye bağlı özsaygı) deniyor. Eğer birey kendini bir ilişki içinde olmak zorunda hissediyorsa kişinin geçmiş partnerlerine karşı hala ilgi duyması veya mevcut ilişkiyi tehlikeye düşürmesi muhtemel görünüyor. Bu kişi 'ilişkide kalabilmek' için mutlu olmasa bile ayrılma kararını bir türlü veremeyebiliyor.
California Üniversitesi’nden Yoobin Park, insanların eski sevgililerini unutamamalarını, onların bazı özelliklerinin yeni sevgililerinde de olmasından kaynakladığını savunuyor.
Eski partnerlerinize benzeyen insanlarla beraber olmak biraz garip bir düşünce gibi gelebilir. Sonuçta bu insandan ayrılmanızın bir sebebi vardı, değil mi? 9 yıl içinde 12 binden fazla insanı ve eski partnerlerini inceleyen Park, bu sorunun cevabını verebilecek bazı sonuçlara ulaştı.
Araştırmaya göre, eski partnerlerimizin yeni partnerlerimize benzemesinin sebebi, aynı ortamdan insanları partner olarak seçmemiz olabilir. İş arkadaşı, üniversite arkadaşı, aynı inancı paylaşan insanlar, benzer eğitim düzeyleri, aynı politik görüşler...
Park’ın çalışmasına göre, aynı ortamlardan partner seçmemiz, benzer tipte insanlarla beraber olma ihtimalini artırıyor. Ancak eski ve yeni partnerimizin kişilik özelliklerinin birbirine uyuşması da farklı bir gerçeği ortaya koyuyor. 'Sizin gibi' olan birinden ziyade bir 'tipinizin' olması da muhtemel.
Peki eğer eski partnerimizle aynı özellikleri taşıyan biriyle beraber olursak bu ilişkinin sonu da mı aynı olacak? Elbette kişilikler gibi ilişkiler de benzerlik gösterir. Benzer kişilerle beraber olmanız, aynı sorunlardan kavga etmeniz veya aynı aktiviteyi yapmaktan hoşlanmanız anlamına gelebilir.
İnsanlar olgunlaştıkça bir ilişkiden beklentileri değişir. Ancak bu belki de ayrılıktan sonra ilişkilere bakış açımızın değişmesinden kaynaklanabilir. Çiftler, uzun bir ilişki içindeyse ‘ideal’ partner tanımları hep aynı kalır ancak boşanan ve yeniden evlenen çiftlerle yapılan bir araştırma, ideal partner tanımlarının ve tercihlerinin değiştiğini ortaya koydu.
İdeal partner uğruna yapılan ayrılıkların bir çeşit 'mahkumiyet hissinden' kurtulmak için olduğu düşünülüyor. Eğer birey zaten bir ilişki içinde değilse ideal partner tanımında bir değişiklik olmuyor.
Peki ilişki anlayışımızın değişmesi, hep farklı insanlarla olacağımız anlamına mı geliyor? Park, “Muhtemelen hayır” diyor. Aklımızda yeni bir ‘ideal partner’ tanımı olsa bile bu kişiyi bulamayıp yine benzer kişilerle birlikte olabiliriz.
Park, “Bir ilişkiden çıkıp diğerine geçmeden önce, o ilişkide nasıl bir partner olduğunuzu düşünün. İlişkileri, iki taraf da şekillendirir. Eğer ilişkilerinizde benzer problemler yaşıyorsanız, aynı tipte insanlarla beraber olmanız yine aynı sorunları yaşamanıza sebep olabilir” diyor.