Neden hep benzer insanlarla beraber olma eğilimi gösteririz?

Peki ilişki anlayışımızın değişmesi, hep farklı insanlarla olacağımız anlamına mı geliyor? Park, “Muhtemelen hayır” diyor. Aklımızda yeni bir ‘ideal partner’ tanımı olsa bile bu kişiyi bulamayıp yine benzer kişilerle birlikte olabiliriz.

Park, “Bir ilişkiden çıkıp diğerine geçmeden önce, o ilişkide nasıl bir partner olduğunuzu düşünün. İlişkileri, iki taraf da şekillendirir. Eğer ilişkilerinizde benzer problemler yaşıyorsanız, aynı tipte insanlarla beraber olmanız yine aynı sorunları yaşamanıza sebep olabilir” diyor.