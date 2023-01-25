Neden hep yanlış insanlarla birlikteyim?

Büyük umutlarla başladığınız her ilişki hüsranla mı son buluyor? Devamlı yanlış insanlarla karşılaştığınızı düşünüyorsanız bir şeyleri farklı yapmanın zamanı gelmiş demektir. Daima yanlış insanlara kapılıp yanlış ilişkilere sürüklenmenizin altında yatan birçok sebep olabilir.

Neden hep yanlış insanlarla birlikteyim? - 1

Bu zamana kadar yanlış insanlara mutsuz ilişkiler yaşamış olmanız 'doğru kişiyi' bulamayacağınız anlamına gelmiyor. Neden yanlış insanları seçtiğinizi anlarsanız, gelecekte daha sağlam ve uzun süreli ilişkiler kurabilirsiniz.


"HERKESİN SEVGİLİSİ VAR" BASKISI

Çevrenizdeki çoğu kişinin evli, çocuklu veya sevgili sahibi olması üzerinizde baskı oluşturabilir. Siz de yalnız kalmamak için yanlış olduğunu bile bile içinde olmak istemeyeceğiniz bir ilişkiye adım atabilirsiniz.

Neden hep yanlış insanlarla birlikteyim? - 2

KRİTERLERİNİZİ SİZ BELİRLEYİN

Birlikte olduğunuz kişiyi kendi kriterlerinize göre yargılayın. Çevrenizdekilerin beklentilerine cevap vermek için mutsuz olduğunuz bir ilişkide kalmayın. Seçimlerinizi genel kalıplara göre değil, kendinize göre yapın.

ONU DEĞİŞTİREMEZSİNİZ

Karşınızdaki kişiyi zamanla değiştirebileceğinize inanıyorsanız yanılıyorsunuz. Beklentilerinizi karşılamayan biri sizin için doğru kişi olmayabilir.

Neden hep yanlış insanlarla birlikteyim? - 3

DÜŞÜK ÖZGÜVEN

Yanlış kişilerle birlikte olma sebeplerinizden biri de daha iyisini hak ettiğinizi düşünmemeniz. Kimi zaman yanlış kişileri seçersiniz çünkü sizi 'siz' olduğu için sevecek birini bulamayacağınızı düşünürsünüz.

SİZE OLAN İLGİSİNİ SEVMEK

İlişkilerde yapılan en büyük hatalardan biri de karşınızdaki kişiye duyduğunuz hisler değil, onun size duyduğu hislere kulak vermeniz. Kendi önceliklerinizi belirleyin ve ona karşı beslediğiniz duyguları ölçün.

N-LIFE HABERLERİ

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