Neden hep yanlış insanlarla birlikteyim?

Bu zamana kadar yanlış insanlara mutsuz ilişkiler yaşamış olmanız 'doğru kişiyi' bulamayacağınız anlamına gelmiyor. Neden yanlış insanları seçtiğinizi anlarsanız, gelecekte daha sağlam ve uzun süreli ilişkiler kurabilirsiniz.
"HERKESİN SEVGİLİSİ VAR" BASKISI
Çevrenizdeki çoğu kişinin evli, çocuklu veya sevgili sahibi olması üzerinizde baskı oluşturabilir. Siz de yalnız kalmamak için yanlış olduğunu bile bile içinde olmak istemeyeceğiniz bir ilişkiye adım atabilirsiniz.
KRİTERLERİNİZİ SİZ BELİRLEYİN
Birlikte olduğunuz kişiyi kendi kriterlerinize göre yargılayın. Çevrenizdekilerin beklentilerine cevap vermek için mutsuz olduğunuz bir ilişkide kalmayın. Seçimlerinizi genel kalıplara göre değil, kendinize göre yapın.
ONU DEĞİŞTİREMEZSİNİZ
Karşınızdaki kişiyi zamanla değiştirebileceğinize inanıyorsanız yanılıyorsunuz. Beklentilerinizi karşılamayan biri sizin için doğru kişi olmayabilir.
DÜŞÜK ÖZGÜVEN
Yanlış kişilerle birlikte olma sebeplerinizden biri de daha iyisini hak ettiğinizi düşünmemeniz. Kimi zaman yanlış kişileri seçersiniz çünkü sizi 'siz' olduğu için sevecek birini bulamayacağınızı düşünürsünüz.
SİZE OLAN İLGİSİNİ SEVMEK
İlişkilerde yapılan en büyük hatalardan biri de karşınızdaki kişiye duyduğunuz hisler değil, onun size duyduğu hislere kulak vermeniz. Kendi önceliklerinizi belirleyin ve ona karşı beslediğiniz duyguları ölçün.