Neden hep yanlış insanlarla birlikteyim?

KRİTERLERİNİZİ SİZ BELİRLEYİN



Birlikte olduğunuz kişiyi kendi kriterlerinize göre yargılayın. Çevrenizdekilerin beklentilerine cevap vermek için mutsuz olduğunuz bir ilişkide kalmayın. Seçimlerinizi genel kalıplara göre değil, kendinize göre yapın.





ONU DEĞİŞTİREMEZSİNİZ



Karşınızdaki kişiyi zamanla değiştirebileceğinize inanıyorsanız yanılıyorsunuz. Beklentilerinizi karşılamayan biri sizin için doğru kişi olmayabilir.